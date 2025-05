Fobaproa vuelve al centro del debate político: oposición acusa distracción política

La primera sesión de la Comisión Permanente se encendió al discutir sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Mientras el bloque oficialista llamó a revisar este mecanismo de rescate financiero, la oposición argumentó que este debate solo intentaba desviar la atención de temas que verdaderamente afectan a la nación.

La diputada Dolores Padierna fue quien puso el tema sobre la mesa. Llamó a que se revise este mecanismo, y exigió que se rindan cuentas de quienes, según ella, permitieron un “saqueo a la nación”.

El Fobaproa fue un programa creado en México en 1990 para rescatar a los bancos en crisis, principalmente durante la crisis económica de 1994. Consistió en que el gobierno asumiera las deudas impagables de los bancos privados, convirtiéndolas en deuda pública que hasta hoy siguen pagando los mexicanos.

Padierna consideró que esta revisión también es para que se “devuelva lo robado. Y con eso liquidar gran parte de la deuda bancaria para que ya no la siga pagando el pueblo”, pues aseguró que esto permitió un saqueo a la nación.

Las tensiones aumentaron cuando se señaló al expresidente Ernesto Zedillo, al PRI y al PAN por aprobar un rescate bancario presuntamente marcado por corrupción, malas prácticas y autoritarismo. ı Foto: Archivo Cuartoscuro

Acusan corrupción y censura de temas actuales

“Hagamos una verdadera auditoría, porque la auditoría que se practicó en aquellos tiempos fue, insisto, una verdadera simulación”, demandó.

Lo que encendió los ánimos fue que aludió directamente al expresidente Ernesto Zedillo, además al PRI y al PAN, a quienes acusó de haber aprobado un rescate bancario lleno de corrupción, malas prácticas y autoritarismo.

“Zedillo, el PAN y el PRI quitaron los impedimentos legales para extranjerizar la banca nacional, dándole el tiro de gracia a la banca mexicana; bancos extranjeros absorbieron los bancos mexicanos en una acción totalmente oscura, sin rendirle cuentas a nadie”, dijo.

El diputado Rubén Moreira no guardó silencio. El coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados argumentó que el oficialismo utilizaba el tema y a los protagonistas de esta situación como distractores de otros temas que afectan seriamente al actual gobierno.

Esto es “para tratar temas como todos los que últimamente salen para distraer a la atención pública, hablemos de Teuchitlán”, dijo.

Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Comisión Permanente, interrumpió su participación y lo acusó de introducir “la agenda política por la puerta trasera” y ordenó cortar su micrófono, ante la falta de un reglamento que regule las participaciones de los legisladores.

Ante esta acción, Moreira respondió calificando de “fascista” a Fernández Noroña.

Moreira, en otra participación, aseguró que el Fobaproa “es un tema que está ahí y va a seguir, arreglémoslo ya, tienen nuestros votos para suprimir esos fondos; arreglémoslo ya viendo quién se llevó esas ganancias; arreglémoslo ya para ver qué empresarios se aprovecharon. Por cierto, algunos son cuates de ustedes”.

Además, insistió: “El Fobaproa es, para hablar del tema, es el gran distractor que se ha usado para no hablar de la Línea 12 y para no hablar de la ley censura y para no hablar de lo que está aconteciendo, 800 mil niños, amigas y amigos, 800 mil niños no están vacunados”.

FBPT