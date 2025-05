Falta de diésel pega a Veracruz y Puebla

Desde el viernes de la semana pasada, el puerto de Veracruz -uno de los principales abastecedores de combustible de la zona oriente del país-, Perote y la ciudad de Puebla, enfrentan una crisis por la falta de diésel en más de 40 estaciones de servicio de la franquicia Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que ha afectado a los transportistas, principalmente, además de provocar altos costos en los clientes de la empresa del Estado, que deben subsanar la escasez al adquirirlo en las terminales de Azcapotzalco, Tula, Poza Rica y Villahermosa.

En los últimos días se ha apreciado a decenas de pipas que hacen fila en torno a la terminal El Sardinero, en el puerto de Veracruz, a la espera de que se les indique que ya pueden pasar a cargar el combustible.

El Dato: Según Profeco, al 2 de mayo el 94% de las estaciones de servicio del país cumple con el compromiso y el precio promedio nacional es de 23.62 pesos.

Fuentes cercanas al conflicto denunciaron a La Razón que no ha habido una respuesta satisfactoria por parte de Pemex, ya que el buque que abastece a esta terminal se encuentra en la aduana desde la semana pasada, pero no ha sido descargado y no se sabe todavía cuando se concrete esto.

Explicaron que son 34 gasolineras del puerto, dos de Perote y cuatro de Puebla, las que se han visto afectadas por la falta de diésel, además de que la problemática comienza a extenderse hacia otros puntos, como Poza Rica.

“El sábado inició la falta de producto y se ha venido agravando al paso de los días. Algunos de los clientes los mandan a otras terminales, y empieza a terminarse ya en Poza Rica. Hoy en día ya tampoco hay ahí el producto, y se están yendo muchos clientes a Azcapotzalco, a Tula, o a Villahermosa, que son otras terminales a donde han sido enviados por Pemex.

“Y éstos son algunos clientes que tienen las posibilidades de enviar su pipa a otra terminal, lo cual les genera un incremento en su costo, pero hay muchos que no tienen ni la pipa, ni el equipo, a veces ni el recurso, para conseguir un producto más caro, entonces deciden parar la venta, y el suministro por parte de Pemex está prácticamente detenido ahorita que ya no hay producto en cuanto al diésel”, señalaron.

Lamentaron que hasta el momento no haya un pronunciamiento por parte de la petrolera, lo que hace que los gasolineros no tienen información real, sólo se sabe que el barco está en la aduana desde la semana pasada sin poder descargar, pero no hay datos firmes de cuándo podrán recibir el producto.

“En la terminal de Pemex (El Sardinero) nos han dicho que no tienen conocimiento a qué se deba. Tienen el argumento de que ya está el barco ahí para descargar, pero desconocen por qué no se ha descargado el producto en la terminal para podernos abastecer, y de ahí no salimos. La otra respuesta es: ‘Sabes qué, vete a Azcapotzalco, a Puebla’, y es la única respuesta que nos han redireccionado, ya que ellos tampoco tienen conocimiento a ciencia cierta de por qué no se descarga el buque que ya está ahí con combustible”, subrayaron.

Las fuentes advirtieron que “de no resolverse esta situación pronto, se verá afectada toda la dinámica económica del puerto y sus alrededores, generando una severa crisis de abastecimiento del combustible”.

Informaron que no tienen de otra más que esperar a que sea abastecido el diésel por parte de Pemex, pues como franquicias “no tenemos la posibilidad de comprar a ningún otro proveedor, y ahí sí estamos atenidos a que nos puedan resolver”.

Destacaron que algunos todavía pueden aguantar económicamente esta situación, ya que mantienen sus ventas en las gasolineras cercanas al puerto de Veracruz con Magna y Premium, pero la mayoría de los centros de servicio, al menos 85 por ciento, depende de la venta de diésel.