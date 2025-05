Presidenta pide explicar “retroceso” en derechos

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) diera a conocer los problemas económicos que persiste en algunos institutos locales para llevar a cabo la elección judicial y de que se acusara a la falta de recursos como causa del retroceso en garantías del derecho al voto, la Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la situación y llamó al órgano a explicar a detalle en qué ha gastado y el por qué tomó las decisiones señaladas de una regresión.

En días recientes, la consejera Claudia Zavala advirtió que para estos comicios hubo retrocesos para las personas con alguna discapacidad, debido a que no habrá boletas braille y no podrán votar personas en prisión preventiva, lo cual atribuyó a la falta de tiempo.

42 páginas en braille se hubieran necesitado por votante

Aunado a esto, el INE advirtió que los organismos públicos electorales (OPLE) de Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit y Veracruz se encuentran en riesgo alto por una deficiente capacidad presupuestal para acciones como la contratación de personal.

Al respecto, la mandataria dijo que es el INE quien tiene que brindar la explicación correspondiente y que en el caso de los OPLE, se debe averiguar en qué situación se encuentran, pero a pesar de las vicisitudes manifestadas, se dijo confiada en que esta jornada electoral tendrá resultados positivos.

No obstante, comentó que para los futuros comicios judiciales no se deberá repetir esta situación y habrá de garantizarse la libre participación de toda la ciudadanía: “Y sobre el tema que acusan de retroceso, bueno, pues hay que revisar exactamente por qué el INE no lo abrió en este caso y que en las siguientes se pueda preparar para que todos participen libremente”.

En otro punto, Sheinbaum Pardo celebró lo confirmado por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en cuanto a que los resultados de la elección judicial respecto a los cargos de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se darán a conocer en el mismo día de los comicios, antes de la media noche.

También reiteró su postura de que si hay irregularidades en las que candidatos judiciales se ven involucrados, se presente la denuncia ante las autoridades correspondientes.