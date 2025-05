Que mejor no ayude

Y nos cuentan que además de cierta extrañeza, provocó también desazón la ocurrencia del titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, de pedir durante la reciente reunión de Morena, el domingo pasado, que se discutiera una posible nacionalización del Canal 13. Y la desazón, incluso entre compañeros de su partido, nos comentan, es porque posiciones como ésta, más que ayudar bombardean iniciativas sobre las que el movimiento de la 4T sí tiene interés. Fue ayer la propia Presidenta Claudia Sheinbaum la que se apartó de lo expresado por Taibo II. “No, no es la intención del Gobierno de México, ni mucho menos… hay libre expresión. La mandataria dijo que respeta que el morenista exprese su opinión, pero atajó: “Nosotros no estamos pensando en la nacionalización de ninguna televisora”. Sin duda abrir frentes en momentos complejos y sólo por protagonismo, no es la mejor ayuda que un militante le puede dar a su partido.

