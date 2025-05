Van por impugnar si el INE no baja candidatos

Los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Unión advirtieron que, de ser necesario, impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la posible resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la negativa de bajar 26 candidaturas dentro de la la elección judicial en marcha.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, dijo que no se pronunciaría en tanto el proceso siga en curso; no obstante, afirmó que en caso de que el INE rechace la petición, existe la posibilidad de acudir al TEPJF.

“No tengo comentario. Está en proceso, el INE no ha resuelto, ya resolverá, y si resuelve rechazarnos, tenemos la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral, yo no veo mayor problema: Si el INE se da por muerto, pues vamos al Tribunal Electoral”, dijo.

Asimismo, rechazó que la Cámara alta tenga facultades, como lo asegura el INE, para “bajar” las candidaturas consideradas no idóneas, al ser parte de los Poderes de la Unión, que fueron los que llevaron a cabo la selección de candidaturas: “Yo reto al INE a que nos diga dónde está esa atribución legal en la Constitución. Yo no creo que tengamos esa atribución”.

De las 26 candidaturas que fueron impugnadas formalmente por el Congreso, 17 fueron avaladas por el Comité del Poder Ejecutivo; cinco por el del Legislativo; tres por el del Judicial y una conjuntamente por el Ejecutivo y el Judicial.

En tanto, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, coincidió en que no puede pronunciarse mientras haya un proceso: “Nosotros esperaremos a la determinación, en todo caso, y lo que he platicado con el presidente Noroña… lo único que nosotros podemos referir es en todo caso qué acción jurídica se toma y nada más”.

En torno a la impugnación de 26 candidaturas, indicó que esperarán a conocer el contenido completo de la determinación del INE, para decidir la ruta a seguir: “Decir algo más allá de ello implicaría no adecuarnos a lo que establece la Constitución y la ley, que podría implicar pronunciarnos sobre alguien en particular”.

Comentó que tanto él como el presidente del Senado han tratado de ser “cuidadosos”, pues las 26 personas que han sido señaladas “están en un proceso electoral, y estamos impedidos para pronunciarnos a favor o en contra de ellos, por eso sólo nos hemos atenido a presentar las acciones jurídicas. Entonces, vamos a esperar el día de mañana y, con base en eso, veremos qué acción tomamos”.

Añadió que los requisitos para aspirar a un cargo de juez, magistrado o ministro están establecidos en la reforma electoral que se aprobó, por lo tanto, “si alguien no cumple ese requisito, lo dable y lo lógico sería que hubiera una instancia para poder enmendar esta circunstancia”.

Ante el cuestionamiento de que si este problema se resolverá para la elección del 2027, dijo que “a partir de todo este proceso puede haber reflexiones que ameriten algunas reformas, no sólo esa, sino algunas reformas, porque estamos hablando de un proceso inédito, único, nunca se ha hecho en el mundo”.

Presidenta pide explicar “retroceso” en derechos

Yulia Bonilla

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) diera a conocer los problemas económicos que persiste en algunos institutos locales para llevar a cabo la elección judicial y de que se acusara a la falta de recursos como causa del retroceso en garantías del derecho al voto, la Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la situación y llamó al órgano a explicar a detalle en qué ha gastado y el por qué tomó las decisiones señaladas de una regresión.

En días recientes, la consejera Claudia Zavala advirtió que para estos comicios hubo retrocesos para las personas con alguna discapacidad, debido a que no habrá boletas braille y no podrán votar personas en prisión preventiva, lo cual atribuyó a la falta de tiempo.

Aunado a esto, el INE advirtió que los organismos públicos electorales (OPLE) de Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit y Veracruz se encuentran en riesgo alto por una deficiente capacidad presupuestal para acciones como la contratación de personal.

Al respecto, la mandataria dijo que es el INE quien tiene que brindar la explicación correspondiente y que en el caso de los OPLE, se debe averiguar en qué situación se encuentran, pero a pesar de las vicisitudes manifestadas, se dijo confiada en que esta jornada electoral tendrá resultados positivos.

No obstante, comentó que para los futuros comicios judiciales no se deberá repetir esta situación y habrá de garantizarse la libre participación de toda la ciudadanía: “Y sobre el tema que acusan de retroceso, bueno, pues hay que revisar exactamente por qué el INE no lo abrió en este caso y que en las siguientes se pueda preparar para que todos participen libremente”.

En otro punto, Sheinbaum Pardo celebró lo confirmado por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en cuanto a que los resultados de la elección judicial respecto a los cargos de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se darán a conocer en el mismo día de los comicios, antes de la media noche.

También reiteró su postura de que si hay irregularidades en las que candidatos judiciales se ven involucrados, se presente la denuncia ante las autoridades correspondientes.