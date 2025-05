PAN advierte debilitamiento democrático por intento de Morena de controlar al Poder Judicial

Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que la democracia mexicana atraviesa un proceso de debilitamiento impulsado desde el poder, al acusar a Morena y sus aliados de buscar el control total del Estado mexicano mediante el sometimiento del Poder Judicial.

“Morena y sus aliados ya cuentan con el Poder Ejecutivo, de forma artificial se apropiaron de las mayorías en el Poder Legislativo y ahora van por controlar el Poder Judicial, esto, aquí y en China se llama autoritarismo”, sentenció el dirigente panista a través de un comunicado.

Reconoció que el Poder Judicial tiene como función principal la impartición de justicia, por lo tanto, pidió que los nuevos funcionarios emanados de la elección judicial se desempeñen de manera objetiva y apegados a derecho.

No es un tema de partidos. Si los tres poderes y los órganos autónomos caen bajo el control de los mismos, ya no estamos hablando de democracia.



En @AccionNacional siempre defenderemos la división de poderes y el respeto a la ley. 📜 — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 11, 2025

Alertó que muchos de los aspirantes que actualmente buscan cargos dentro del Poder Judicial han sido señalados por su cercanía con el oficialismo; sin embargo, lamentó, ni el INE ni el Senado parecen actuar con responsabilidad frente a estas denuncias.

“No podemos poner en riesgo la justicia, es muy conocido que un buen número de las y los candidatos que se encuentran en este momento en campaña han sido señalados por sus vínculos con el oficialismo, y no solo eso, a algunos incluso los asocian con grupos delincuenciales o los acusan de conductas inapropiadas, y no se ve que ni el INE ni el Senado de la República estén tomando cartas en el asunto”, señaló.

Además, enfatizó que “que esto no es un asunto de colores partidistas, ya que el control absoluto de los tres poderes del Estado Mexicano y hasta de los órganos autónomos no es propio de un país donde se dice que nos rige la democracia, gobierne quien gobierne”.

Romero reafirmó que el PAN defiende un Poder Judicial autónomo e independiente, “que vele por la justicia y la legalidad, sin sesgos partidistas, ni que sea promotor de movimientos políticos”, expresó.

En otro tema, se pronunció contra la aprobación de la llamada “Ley Censura”, al considerar que representa un atentado directo contra la libertad de expresión, la privacidad y la vida democrática del país. Dijo que el PAN actuará con firmeza para impedir su avance en el Congreso de la Unión.

“Desde el Partido Acción Nacional siempre velaremos porque las familias mexicanas vivan en un país justo y democrático, con equilibrio de poderes y sin abusos de autoridad”, concluyó.

También decimos NO a la “Ley Censura”. 🛑



No dejaremos que el gobierno viole nuestra privacidad, limite la libertad de expresión y espíe a las y los mexicanos. México merece justicia, democracia y equilibrio de poderes, siempre. — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 11, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT