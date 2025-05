No normalizar asesinato de candidatos

Y fue el senador emecista Luis Donaldo Colosio, quien llamó a las autoridades locales y federales a no minimizar la situación que se vive en Veracruz, ante la proximidad de la jornada electoral del 1 de junio. Al expresar que no se deben normalizar las balaceras, desapariciones y asesinatos de candidatos, el legislador lamentó “la violencia que se está viviendo en este proceso electoral. México debe superar esa etapa de asesinar a sus candidatos”, dijo. Colosio Riojas recordó que 25 de sus candidatos a las alcaldías en Veracruz solicitaron medidas de seguridad debido a la situación que se vive en el estado. “No es normal; no es correcto normalizar escuchar balaceras; no es correcto normalizar las desapariciones... y tenemos que empezar por reconocerlo desde las más altas esferas del Gobierno”, advirtió. El hijo del candidato presidencial asesinado en 1994 ha dicho que la ciudadanía exige a todos los órdenes de gobierno que se puedan celebrar comicios seguros, tranquilos, donde la gente decida de manera libre quién debe tomar el rumbo de su ciudad. Ahí el dato.

