Alcalde indeseable

Muy acertadas, nos dicen, las maniobras que realizaron ciertos personajes de Morena para evitar que el alcalde de Cuautla, Jesús Corona, estuviera en el evento que la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el miércoles en ese municipio de Morelos. Y es que el edil morenista no es precisamente algo para presumir, luego de que semanas atrás circulara un video en donde se le ve en una reunión con quien ubican como líder del Cártel de Sinaloa en la región. Dicen los que saben que el miércoles, Corona no se quería mover de la antigua estación del tren, en donde se esperaba la llegada de Sheinbaum, hasta que le advirtieron que si no se retiraba, de plano la Presidenta no bajaría de su auto. Finalmente, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, lo convenció de que se fuera y el alcalde, que está bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República, se fue, sin poder tomarse la foto que pretendía. Ahí el dato.