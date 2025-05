Liderazgo naranja

Nos hacen ver que, ante la ausencia del dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, a quien de plano no se le ve por ninguna parte, otras figuras empiezan a asumir el liderazgo de esta fuerza política. El partido naranja es el que encabeza a los candidatos a cargos de elección popular en Veracruz que han sido amenazados. Pero quien ha salido a dar la cara en su defensa no ha sido Máynez, sino el senador Luis Donaldo Colosio. El legislador provocó mucho ruido con su presencia en Xalapa el pasado miércoles, en donde asumió una postura crítica ante la violencia política que se ha desatado en Veracruz. Y días antes estuvo en Durango, en donde también está en curso un proceso para la renovación de los ayuntamientos. Dicen los que saben que en los próximos días Colosio visitará otras entidades federativas, por lo que no faltará quien piense que se trata de una campaña adelantada, aprovechando el vacío que hay en la dirigencia de su partido. ¿Será?