Buque Cuauhtémoc realizó tres llamadas de auxilio antes de chocar con puente de Nueva York

Menos de cinco minutos después de haber zarpado del muelle 17 en Manhattan, el Buque Cuauhtémoc colisionó con el Puente de Brooklyn, en Nueva York, pese a que el velero-escuela emitió tres llamados de auxilio por radio, el primero apenas 45 segundos antes del impacto.

De acuerdo con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en ingles), detalló que el percance ocurrió cuando la embarcación realizaba una maniobra de zarpe alrededor de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, del sábado 17 de mayo.

Buque Cuauhtémoc luego de chocar en Brooklyn ı Foto: Reuters

¿Qué sabemos del accidente del Buque Cuauhtémoc?

En ese momento, las y los cadetes se despedían del público en Nueva York desde las vergas del barco, a una altura de más de 44 metros. En un momento, el buque zarpó en reversa sobre el Río Este, hasta que los tres mástiles impactaron con el puente de Brooklyn.

Aunque el Cuauhtémoc era asistido por un remolcador, grabaciones posteriores dan cuenta del momento en el que se separa del remolcador y acelera en reversa, en dirección a la parte inferior del puente.

El impacto provocó la caída parcial de los mástiles, así como la muerte de de dos jóvenes cadetes, identificados posteriormente como América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos. Una veintena de tripulantes resultaron heridos.

Brian Young, investigador principal de la NTSB, informó que antes de la colisión la embarcación mexicana realizó tres llamadas de auxilio, dirigidas a cualquier otro remolcador disponible en la zona. La primera ocurrió solo 45 segundos antes del impacto.

El remolcador original, operado por la empresa McAllister Towing, intentó reposicionarse para evitar el choque, pero no logró alcanzar al velero-escuela.

Buque Cuauhtémoc sufrió un accidente en aguas de Nueva York, que dejó un saldo de dos cadetes muertos. ı Foto: AP

Investigan causa de impacto del buque

Aunque las causas exactas del accidente no han sido confirmadas, una investigación preliminar de la policía de Nueva York apunta a una posible falla del motor; no obstante, la NTSB, ha señalado que todavía no ha inspeccionado el sistema de propulsión ni entrevistado a la tripulación, y que ofrecería más información hasta concluir las pesquisas.

“La investigación se centrará en tres pilares: la operación de la tripulación, el estado del buque y las condiciones climáticas al momento del incidente”, explicó este lunes Michael Graham, miembro de la NTSB, durante una rueda de prensa desde Nueva York.

También investigarán la actuación del remolcador y los procedimientos náuticos implementados para la partida del buque, que había arribado a Nueva York el pasado 13 de mayo como parte de una gira internacional que incluía visitas a 15 países. A bordo viajaban 277 elementos en total.

