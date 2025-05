CNTE muestra músculo con toma de casetas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mostró nuevamente su músculo al tomar al menos tres casetas de peaje en las salidas-accesos a la capital y desquiciar el tránsito vehicular, con tal de presionar así al Gobierno federal para encauzar el diálogo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, pues aseguró que su pliego petitorio de casi 70 demandas no se ha cumplido.

Una de las casetas tomadas desde las 08:00 de la mañana de este lunes fue la de Tlalpan, vía de acceso a la autopista México-Cuernavaca, en la que alrededor de 600 integrantes del magisterio disidente, pertenecientes a las secciones 9, 10 y 11 de la Ciudad de México y 14 de Guerrero, se manifestaron durante cinco horas.

El Dato: la directora de Educación con Rumbo, Paulina Amozurrutia denunció que “la SEP es opaca, es totalitaria”.

Con la consigna “¡El paro es culpa del Estado!” y “¡Aquí y ahora con la coordinadora!”, el magisterio disidente dejó sólo tres carriles de entrada y tres de salida a la capital, y ahí pidió “cuotas voluntarias” de 100 pesos por vehículo para dejar pasar a los transportistas, cuando normalmente el pago legal por el peaje es de 149 pesos.

TE RECOMENDAMOS: Envía cartas a congresistas Congreso solicita a EU diálogo sobre remesas

En algún momento de su manifestación, la molestia de los docentes fue con un integrante de su propia protesta. Al momento en que un autobús no quiso pagar, el profesor, con una lata de pintura, marcó a la unidad de pasajeros con las letras “CNTE”. Al ver esta acción, los propios maestros pidieron que quien llevó a cabo la pinta se retirara. “¡Fuera, fuera, fuera!”, fue el grito al unísono del magisterio.

Pedro Hernández, líder de la sección 9, dijo a La Razón que dicha jornada de protesta era para buscar la reanudación de las mesas de diálogo con la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Esperemos que, en el transcurso del día, con estas acciones, haya el llamado para sentarnos al diálogo”.

Agregó que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, “manifestó que la Presidenta tiene la disposición (de reunirse); sin embargo, esto no se ha concretado. No se nos da una fecha, no se nos dice: “Los recibe la Presidenta hoy, mañana’. Nosotros estamos en toda la disposición”, externó.

Para el magisterio, comentó, “es bastante complicado estar a la intemperie, la lluvia, el suelo. Esto que hacemos es una lucha fuerte y en ese sentido estamos en la disposición de restablecer el diálogo y avanzar en la solución de las demandas”.

Reiteró que entre las exigencias se encuentra “la abrogación de la Ley del ISSSTE y la reforma educativa (propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto), la democracia en nuestro sindicato y la solución a demandas que hemos planteado desde hace tiempo”.

Refirió que otras casetas también fueron tomadas. Entre ellas, dijo, la de San Marcos —entrada y salida de la ciudad rumbo a Puebla—. Asimismo, la caseta de Tepotzotlán, que conduce hacia Querétaro, donde un “número menor” de la coordinadora también llevó a cabo la toma de la vialidad en ambos sentidos.

En la caseta de cobros de San Marcos, fueron alrededor de 200 maestros de la Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca (UNAPO), quienes durante cinco horas también tomaron la caseta.

Mientras tanto, en la caseta de Tepotzotlán, el magisterio disidente levantó las plumas y permitió el libre paso a los conductores en ambos sentidos de la vía.

La coordinadora disidente prevé para este martes que, a partir de las 9:00 horas, se realicen manifestaciones simultáneas en diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Las estaciones de sistema previstas incluidas por el magisterio Bulevar Puerto Aéreo, de la Línea 1; General Anaya, de la Línea 2; Auditorio, de la Línea 7, y La Raza, de las Líneas 3 y 5.