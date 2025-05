Sheinbaum a CNTE: No vamos a caer en provocaciones; reitera que no hay presupuesto para atender demandas

Luego de la toma de Palacio Nacional por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que impidió la realización habitual de la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no caerá en provocaciones y mencionó que el diálogo que ayer se había acordado para este viernes es una posibilidad.

En rueda de prensa transmitida vía zoom, la mandataria federal enfatizó que el diálogo sigue abierto para escuchar las inconformidades, pero hizo hincapié en que no todo tiene que ser atendido directamente por ella, pues para eso está el Gabinete de Seguridad, pero el objetivo, dijo, será encontrar una salida.

“No vamos a caer en ninguna provocación, eso es muy importante. No vamos a reprimir porque no creemos en eso, creemos en el diálogo y vamos a encontrar una salida. Eso es lo que un gobierno en la cuarta transformación hace: encontrar salidas y sin caer en provocaciones… Nunca nos hemos cerrado al diálogo y lo que planteamos es la posibilidad, ¡la posibilidad!, de que nos reunamos el viernes, entonces no vemos por qué cerrar las puertas de palacio cuando está el diálogo puesto. Es decir, para eso hay un gabinete. No todo se tiene que resolver con la presidenta”, dijo.

No sólo los reporteros se vieron impedidos para entrar a la mañanera por el bloqueo de la CNTE: funcionarios como los de Hacienda tampoco ingresaron. Sheinbaum dijo que hay diálogo y que no tienen por qué cerrar la puerta. Aseguró que no caerá en provocaciones. pic.twitter.com/6197ZytZ6s — Sandra Romandía Vega (@Sandra_Romandia) May 21, 2025

Comparó que, respecto a otros sexenios antes del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el magisterio inconforme no era recibido por las autoridades como ahora y para ello mencionó que hoy se tenía previsto un nuevo diálogo.

“El día de hoy tenían una reunión de nuevo con los secretarios. O sea, no, no es normalmente cuando hay una manifestación, una situación así, no eran recibidos en el pasado. No me refiero al presidente López Obrador, obviamente, que él recibió muchísimas veces a las y los maestros de la CNTE”, comentó.

Como lo ha dicho en ocasiones anteriores, la mandataria comentó que no hay presupuesto suficiente para atender todas las demandas que plantea la Coordinadora

“Hay apoyo a las maestras y los maestros de México, pero pues hay temas que no podemos avanzar más, pues porque el presupuesto no da para algunas solicitudes que están haciendo, pero el diálogo está bien, de manera permanente”, comentó.

▶️ #VIDEO | La CNTE se moviliza para bloquear Palacio Nacional



📹 Cortesía / @LaRazon_mx pic.twitter.com/9zOkeG7SYc — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 21, 2025

LMCT