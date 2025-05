“No estás sola”, señala Sheinbaum a Brugada

Pide no especular por asesinatos en la capital

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su mensaje de solidaridad y apoyo con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, tras el asesinato de los funcionarios capitalinos ocurrido el martes sobre calzada de Tlalpan, cuya investigación por ahora permanecerá a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y, hasta en tanto no estén los resultados, pidió no lanzar especulaciones.

Al arranque de su conferencia de este miércoles, la mandataria envió un mensaje a la Jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, para decirle que tanto ella como la población no están solas. Compartió que luego del ataque contra la secretaria particular capitalina, Ximena Josefina Guzmán Cuevas, y del asesor, José Muñoz Vega, Brugada acudió a Palacio Nacional y conversaron sobre el crimen.

El Dato: Sheinbaum recalcó que su administración se enfoca en garantizar la seguridad y el bienestar del país: “Nada nos detiene en cumplirle al pueblo de México”, dijo.

“Antes de iniciar la conferencia y por los hechos ocurridos ayer en la Ciudad de México, a la Jefa de Gobierno (de la CDMX), a Clara Brugada, que sepa que no está sola. El día de ayer estuve unos minutos con ella; estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola, y que sepa que no está sola, que el Gobierno de la ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo”, dijo.

Consultada sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso, aclaró que por ahora todo está en manos de la instancia local y la autoridad federal colaborará en lo que sea necesario.

“Está en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ellos están llevando el caso y el gabinete de seguridad está apoyando en todo lo que requiera la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia y toda el área de investigación e inteligencia está trabajando conjuntamente con ellos para brindarles todo el apoyo que se requiera”, comentó.

Además, hizo hincapié en que se darán a conocer los resultados de lo que se sepa, pero hasta el momento en que esto aún no concluya, no se deben generar especulaciones, sino abordar el tema con responsabilidad.

“Hay que ser muy responsables, no estar especulando y nosotros, como siempre, pues respondiendo a partir de las investigaciones que se hagan y se va a estar informando conforme al proceso de investigación”, señaló.

La jefa del Ejecutivo federal subrayó que el objetivo primordial es dar con los responsables del crimen. “Lo primero que tiene que haber es una investigación para detener a los responsables y saber cuáles fueron las causas de este lamentable y doloroso acontecimiento”, dijo.

Consultada sobre si tras este atentado contempla reforzar sus medidas de seguridad, reiteró que se tomarán decisiones una vez que se tenga claro este asesinato. “Y nosotros, como siempre, respondiendo a partir de las investigaciones que se hagan. Y se va a estar informando conforme al proceso de investigación, junto con el Gobierno de la Ciudad de México, sobre lo que se vaya encontrando”, respondió.

Sobre este tema, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, aseguró que es “irresponsable” que la oposición politice con el crimen a los funcionarios.Además, condenó el hecho y afirmó que debe exigirse justicia, pero insistió en que aún no existen elementos suficientes para determinar las causas del crimen, particularizando en el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya.