CNTE escala protesta y desquicia la Ciudad de México con 14 bloqueos

Por sexto día consecutivo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestó en la Ciudad de México, donde escaló su protesta al provocar un desquiciamiento múltiple, con bloqueos en 14 puntos, varios de ellos en una gran parte del centro y zonas estratégicas de la capital.

Ayer, el magisterio proveniente de diversos estados bloqueó desde las primeras horas al menos siete puntos de Paseo de la Reforma, la avenida más importante del país, afectando puntos neurálgicos de negocios, oficinas gubernamentales, centros comerciales y vialidades primarias, como parte de su jornada de movilización que, anunció, se extenderá hasta el 23 de mayo, con posibilidad de prolongarse si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno federal en el pliego petitorio que negocia con las autoridades.

El Dato: La titular de Segob reiteró que la exigencia de la CNTE de un alza salarial del 100% no es viable, y recordó que el Gobierno ya les concedió un 10%, anunciado el 15 de mayo.

Uno de los primeros cierres se registró a la altura del Senado, donde alrededor de 50 docentes tomaron la entrada de la Torre Azul, impidiendo el acceso a empleados, bancos y aseguradoras.

Minutos después, otro grupo se hizo presente frente a la plaza Reforma 222; aunque los docentes permitieron la circulación por carriles laterales, bloquearon el ingreso principal al centro comercial.

Más adelante, frente a la sede de la Bolsa Mexicana de Valores, unos 40 manifestantes bloquearon completamente la entrada, mientras que, en la antigua sede de la embajada de Estados Unidos, cerca de 200 personas tomaron los carriles centrales, obligando a los vehículos a buscar rutas alternas.

A lo largo del día, el mapa de la Ciudad de México en diversas aplicaciones de tráfico se puso en rojo, debido a las afectaciones viales provocadas por el magisterio que, no importando el calor, amagó con sus bloqueos, que se prolongaron seis horas.

En las inmediaciones de Televisa Chapultepec, aproximadamente 500 maestros cerraron la circulación al poniente, a la altura de Balderas.

100 por ciento de alza salarial exigen los maestros disidentes

Otro grupo tomó los accesos de la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en las inmediaciones del centro, mientras otra célula se instaló en carriles laterales de Reforma, e Insurgentes, frente al Senado.

Como parte de esta jornada, la CNTE también bloqueó oficinas gubernamentales como la del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y extendió su protesta a vialidades como Eje 1, Insurgentes, Chapultepec, Eje 5 Sur, Bucareli, San Fernando y La Viga.

El Metrobús de la CDMX suspendió parcialmente el servicio en las líneas 1, 3 y 7, mientras que la estación Zócalo/Tenochtitlan del Metro continuó cerrada por la presencia del plantón. Usuarios del transporte público se vieron obligados a caminar varios tramos o a buscar alternativas para llegar a sus destinos.

Aunque los bloqueos se retiraron poco después de las 15:00 horas, tal y como lo anunció la CNTE, los maestros regresaron a su campamento en el Zócalo, donde mantienen ocupada en su totalidad la explanada desde la semana pasada.

En su plantón, las carpas y lonas seguían extendiéndose a la espera de nuevas indicaciones, la víspera de que este viernes la representación tenga una reunión con el Gobierno federal, posiblemente encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque hasta la mañana de ayer el campamento se mantenía en los límites que la CNTE fijó desde el inicio de la jornada, los dirigentes advirtieron que, de no haber avances con el Gobierno, las acciones se intensificarán en los próximos días.

La movilización de ayer tuvo un doble objetivo, de acuerdo con los dirigentes: visibilizar sus demandas ante la ciudadanía (incremento salarial del 100 por ciento y derogación de la reforma educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña) y aumentar la presión antes del encuentro que sostendrán con el Gobierno.

CSP reconoce que no avanza diálogo

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya avances en el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la cual exhortó a aclarar la agresión registrada el miércoles contra medios de comunicación durante la toma de Palacio Nacional.

Además de condenar el hecho, la mandataria cuestionó lo ocurrido al mencionar que ese comportamiento no empata con organizaciones que buscan respuesta a demandas justas.

“No hay avances. Por cierto, ayer (miércoles) estuve viendo los videos. Lamento que esto haya ocurrido; eso no es de organizaciones sociales que buscan una demanda justa. ¿Qué razón hay para golpear a un compañero que, además, entre otras cosas, lo que ha hecho es informar? Nosotros no estamos de acuerdo con esas prácticas, en particular sobre la agresión que tuvieron el día de ayer: Nunca es justificable eso, nunca”, dijo.

En ese tenor, refirió que la Coordinadora debe aclarar si lo ocurrido fue parte de alguna provocación o si es algo que realizó por voluntad.

“Fíjense, el objetivo era que no hubiera mañanera. Y la verdad, de algunas personas que habría que ver también si es provocación o es parte del movimiento, también habría que verlo, y que la propia CNTE tiene que decirlo. Pero el día de ayer el objetivo era que no hubiera mañanera”, añadió.

La Presidenta también descalificó las críticas de opositores contra la manera en que terminó por llevarse a cabo la conferencia, de manera virtual.

“Finalmente, hubo mañanera; no nos vimos de manera presencial, pero la mayoría de ustedes se pudo conectar, se dio la información y se estuvo contestando a las preguntas.

“Luego se juntan en sus argumentos, unos y otros; porque nada más terminó la mañanera, criticándonos por cómo se hizo, los que siempre nos critican; y supuestamente desde este movimiento social que no querían que hubiera mañanera. Entonces, son argumentos que se juntan”, expresó.

A pesar del desacuerdo con lo ocurrido, Sheinbaum Pardo aseguró que se mantiene el apoyo a las y los docentes a los que dijo: “Lo que podamos hacer por las maestras y los maestros, siempre vamos a buscar las mejores condiciones, y también consultando con los propios maestros”.

Enfatizó que para responder a demandas como la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), el plan a seguir es consultar directamente con el magisterio uno a uno.

“Por ejemplo, en el caso de la desaparición del Usicamm, que es esta manera de promoción y movilidad de los maestros y las maestras, lo que nosotros estamos planteando es que no acordemos con un grupo de maestros, sino que nos vayamos a preguntarle a todas y todos los maestros, y que lo que surja de esa discusión es lo que vamos a proponer al Congreso. O sea, lo que nosotros queremos es la participación colectiva, siempre lo hemos hecho”, dijo.