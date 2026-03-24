Ratifican a Becerra-Acosta en Gaceta UNAM tras polémica editorial

El periodista Juan Pablo Becerra-Acosta fue ratificado como director de la Gaceta UNAM luego de una revisión interna encabezada por el área de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, tras la controversia generada por un error editorial en una publicación reciente.

A través de redes sociales, el propio comunicador informó que, tras dialogar con el director general de Comunicación Social de la UNAM, Mauricio López Velázquez, se determinó su permanencia en el cargo. En el mismo mensaje, agradeció la confianza y se comprometió a fortalecer los procesos editoriales del órgano informativo universitario.

El Director General de Comunicación Social de la @UNAM_MX, @MauricioLopezV, y yo, hemos platicado durante estas horas y él decidió que continúe en la Dirección de @Gaceta_UNAM, lo cual aprecio y agradezco.



Me comprometí a fortalecer todos los procesos editoriales para mantener y… https://t.co/DI5nE1SIeg pic.twitter.com/mn80sStZTY — Juan Pablo Becerra-Acosta Molina (@jpbecerraacosta) March 25, 2026

La ratificación ocurre apenas horas después de que el nombre de Becerra-Acosta se colocara en el centro de la conversación pública, tras un error ortográfico en la portada de la Gaceta UNAM, dedicada al centenario del poeta Jaime Sabines.

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En dicha edición se publicó la palabra “desollan” en lugar de “desuellan”, lo que generó críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre los controles editoriales en una de las publicaciones institucionales más relevantes del país.

El propio director asumió la responsabilidad del fallo y lo calificó como un error “imperdonable”, al tiempo que deslindó a la Universidad de cualquier responsabilidad directa.

De acuerdo con su explicación, la equivocación surgió durante un ajuste en el sumario de la portada, cuando se modificó la redacción original y no se detectó el error antes de su impresión.

La polémica incluso derivó inicialmente en la presentación de su renuncia, lo que generó reacciones divididas: mientras algunos consideraron excesiva la dimisión por un error de esta naturaleza, otros subrayaron la importancia de la precisión en una publicación académica de alcance nacional.

Sin embargo, tras las conversaciones internas en la UNAM, la decisión final fue que Becerra-Acosta continúe al frente de la Gaceta, con el compromiso de reforzar los mecanismos de revisión editorial.

La Gaceta UNAM es el órgano oficial de difusión de la máxima casa de estudios y se publica de manera regular para informar sobre actividades académicas, científicas y culturales de la institución, por lo que su contenido suele estar sujeto a altos estándares de calidad y rigor.

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MSL