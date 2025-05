CSP reconoce que no avanza diálogo

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya avances en el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la cual exhortó a aclarar la agresión registrada el miércoles contra medios de comunicación durante la toma de Palacio Nacional.

Además de condenar el hecho, la mandataria cuestionó lo ocurrido al mencionar que ese comportamiento no empata con organizaciones que buscan respuesta a demandas justas.

“No hay avances. Por cierto, ayer (miércoles) estuve viendo los videos. Lamento que esto haya ocurrido; eso no es de organizaciones sociales que buscan una demanda justa. ¿Qué razón hay para golpear a un compañero que, además, entre otras cosas, lo que ha hecho es informar? Nosotros no estamos de acuerdo con esas prácticas, en particular sobre la agresión que tuvieron el día de ayer: Nunca es justificable eso, nunca”, dijo.

En ese tenor, refirió que la Coordinadora debe aclarar si lo ocurrido fue parte de alguna provocación o si es algo que realizó por voluntad.

“Fíjense, el objetivo era que no hubiera mañanera. Y la verdad, de algunas personas que habría que ver también si es provocación o es parte del movimiento, también habría que verlo, y que la propia CNTE tiene que decirlo. Pero el día de ayer el objetivo era que no hubiera mañanera”, añadió.

La Presidenta también descalificó las críticas de opositores contra la manera en que terminó por llevarse a cabo la conferencia, de manera virtual.

“Finalmente, hubo mañanera; no nos vimos de manera presencial, pero la mayoría de ustedes se pudo conectar, se dio la información y se estuvo contestando a las preguntas.

“Luego se juntan en sus argumentos, unos y otros; porque nada más terminó la mañanera, criticándonos por cómo se hizo, los que siempre nos critican; y supuestamente desde este movimiento social que no querían que hubiera mañanera. Entonces, son argumentos que se juntan”, expresó.

A pesar del desacuerdo con lo ocurrido, Sheinbaum Pardo aseguró que se mantiene el apoyo a las y los docentes a los que dijo: “Lo que podamos hacer por las maestras y los maestros, siempre vamos a buscar las mejores condiciones, y también consultando con los propios maestros”.

Enfatizó que para responder a demandas como la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), el plan a seguir es consultar directamente con el magisterio uno a uno.

“Por ejemplo, en el caso de la desaparición del Usicamm, que es esta manera de promoción y movilidad de los maestros y las maestras, lo que nosotros estamos planteando es que no acordemos con un grupo de maestros, sino que nos vayamos a preguntarle a todas y todos los maestros, y que lo que surja de esa discusión es lo que vamos a proponer al Congreso. O sea, lo que nosotros queremos es la participación colectiva, siempre lo hemos hecho”, dijo.