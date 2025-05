Los pleitos de Noroña

El que un día increpa y se pelea y el otro también, ya sea con unos o con otros, es el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien ayer se agarró a gritos con habitantes de Ocuilan, Estado de México, quienes le reclamaron el problema de la tala ilegal en la zona. Noroña, quien todos los días se engancha con un actor distinto, fue de visita a territorio mexiquense, donde la sensibilidad de su piel, nos dicen, no aguantó los gritos en su contra y acusó a un sector de asistentes de no estarse comportando como se debía en la asamblea de Morena, luego de que éstos le exigieron que los tratara como ciudadanos. Fernández Noroña retó a uno de los asistentes. “Si vinieron a reventar la asamblea no lo vamos a tolerar (...) desde que inició la asamblea, hay un grupo que sólo está increpando (...) así como te me pones de gallito, aquí deberías de ponerte con los taladores”, gritó. Uf.

