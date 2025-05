Ven avance con menor tasa a envíos de dinero

Ignacio Mier, líder de la delegación de senadores que viajó a Estados Unidos, comentó que la reducción del gravamen a las remesas del cinco al 3.5 por ciento representa un alivio económico de aproximadamente 20 mil millones de pesos.

“Puede parecer menor, pero en términos reales equivale al 78 por ciento del presupuesto total de Baja California. Para las familias más vulnerables, significa muchísimo”, explicó en entrevista en Al Mediodía con Solórzano, que se transmite a través del canal de YouTube de La Razón.

Señaló que la delegación plural de legisladores sostuvo encuentros con representantes, senadores, empresas de remesas y funcionarios del Departamento de Estado para exponer el impacto de este impuesto, no sólo en los mexicanos, sino también en comunidades migrantes de países como India y de América Latina.

El Dato: El impuesto del 3.5% a las remesas aprobado por EU equivale a la pensión de 527 mil adultos mayores durante seis meses.

Además, dejó entrever que el debate en el Congreso estadounidense evidenció que la mayoría de los legisladores desconocía este apartado específico del proyecto, compuesto por 47 páginas y múltiples partidas presupuestales.“Lo que nos dijeron fue: ‘Explíquenos, no habíamos visto esa sección’”, relató.

Aunque reconoció que el escenario en el Senado estadounidense podría ser más cerrado por la mayoría oficialista, consideró que los efectos colaterales en temas como migración y seguridad podrían abrir un espacio para una negociación.

El senador confirmó que la iniciativa mexicana fue reconocida públicamente durante el debate. Finalmente, expresó que en las reuniones con el Departamento de Estado percibieron confianza en la relación bilateral y una disposición favorable al diálogo.

Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano Amalia García calificó como “un avance importante” la reducción del impuesto propuesto a las remesas, que bajó de cinco a 3.5 por ciento en la propuesta legislativa de Estados Unidos.

En entrevista con La Razón, la senadora emecista destacó que “aunque la meta es eliminar por completo dicho gravamen, la modificación representa una señal positiva y una oportunidad para seguir incidiendo en el debate que ahora se traslada al Senado estadounidense”.

Subrayó que existe un convenio vigente entre México y EU, firmado en 1994, que establece que no debe haber doble tributación, y resaltó la apertura y disposición mostrada por los legisladores estadounidenses, incluso en medio de jornadas legislativas “agotadoras”.

Aunque reconoció que no se logró llevar la tasa a cero, García insistió en que el proceso legislativo no ha concluido. “Junio será clave en el Senado estadounidense. El debate sigue abierto y seguiremos insistiendo en que no debe haber ningún impuesto a las remesas”, dijo.

Finalmente, celebró que este proceso haya reactivado el diálogo: “Hemos abierto un canal que debe continuar. Lo más importante es que los migrantes sepan que estamos dando esta batalla juntos y con determinación”.

La disminución del gravamen a las remesas fue considerada también como un “gran avance” para los migrantes por la senadora Andrea Chávez, quien también integró la comitiva de senadores que viajó a Washington.

La morenista dijo que “la disminución de este gravamen representa un gran avance para nuestros hermanos migrantes que se dejan la piel levantando dos países”.

Ignacio Mier, líder morenista en el Senado, Amalia García, Senadora emecista y Andrea Chávez, Senadora de Morena ı Foto: Imagen: La Razón