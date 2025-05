‘Lo que pedimos es manifestación pacífica’: CSP ante protestas de CNTE

Que no se afecte a la gente en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ha habido propuestas para negociar con los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen una serie de protestas desde la semana anterior, sin embargo, se mostró en desacuerdo con que sus manifestaciones afecten a la ciudadanía.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria federal reprobó que los integrantes de la CNTE han realizado manifestaciones que afectan a la ciudadanía, aun cuando ya hay un diálogo abierto con el Gobierno federal.

“Ellos golpearon a periodistas, cerraron aeropuertos… ¿con qué demanda? Que la presidenta se sentara a dialogar... Pero sí hay diálogo. Si está abierta la mesa de diálogo, ¿qué sentido tiene que hoy tomen el INE? ¿Por qué cerrar Palacio Nacional para que no hubiera Mañanera? ¿Cuál es la razón?”, explicó Sheinbaum.

En este sentido, remarcó que son los integrantes de su gabinete quienes han estado negociando con los integrantes de la CNTE, los cuales, aseguró, están igualmente facultados que ella para alcanzar acuerdos.

“En este momento, el diálogo es con la secretaría de Gobernación [Rosa Icela Rodríguez], de la SEP [Mario Delgado], del ISSSTE [Martí Batres], de Hacienda… Ellos tienen toda la atribución para negociar. Si se reunieran conmigo sería igual que cuando se reúnen con ellos”, explicó la mandataria federal.

“Hay libertad, no hay represión. Somos nosotros los que estamos diciendo: ahí está la mesa, siéntense en la mesa a dialogar. Nosotros no estamos de acuerdo con esta forma [de manifestarse]. Lo que pedimos es que se establezcan reglas para el diálogo. Y el diálogo está abierto, ahí está la secretaria de Gobernación. Pero ¿cómo es que no se quieren sentar a dialogar?”, concluyó la mandataria federal.

