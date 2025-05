Los dichosos acordeones

Con la novedad de que el INE, hasta ahora, no ha establecido una posición sobre los señalamientos que se han hecho en relación a una supuesta distribución de acordeones que contienen nombres y números de candidatos para que los ciudadanos elijan a quienes ahí aparecen como ministros de la Corte o como integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Los acordeones, se ha dicho, estarían siendo distribuidos por funcionarios gubernamentales o por militantes de partidos. Estas denuncias que se han hecho en redes sociales y en algunos medios aparecen cuando faltan sólo unos días para que la gente acuda a las urnas. Esta semana que inicia, nos comentan, tendría que haber algún posicionamiento del instituto que encabeza Guadalupe Taddei, sobre estas denuncias, pues hay quien presume que se trata de una inducción al voto, por decir lo menos, acción que el árbitro tendría que tratar de inhibir para que no se replique más. Aunque, nos hacen ver, la tiene complicada, pues como en otras ocasiones en estas acciones se puede ver el pecado más no al pecador. Pendientes.

