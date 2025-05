Gobierno recupera rancho de César Duarte donde construyó presas y pozos para acaparar agua ilegalmente

El Gobierno Federal intervino un rancho propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a fin de recuperar sistemas de captación y retención de agua construidos dentro del terreno de manera ilegal y que además están dentro de la cuenca que forma parte del acuerdo suscrito entre México y Estados Unidos en 1944 para el intercambio de agua.

La acción federal fue controvertida judicialmente por familiares del exmandatario y en menos de un día consiguieron un amparo para frenar el operativo implementado.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, expuso que en el rancho fueron encontradas cinco represas y una presa principal, ademas de un pozo, que en conjunto retenían 700 mil metros cúbicos de agua.

“Decir que resulta paradójico, resulta lastimoso, por decirlo menos, que en un estado como Chihuahua donde se tienen pues grandes carencias, derivado del cambio climático y de las afectaciones que se tienen por ello, pues haya un exgobernador que intente dice que cuando hay un gran número de productores que no pueden llevar a cabo la siembra de sus cultivos porque no cuentan con este vital líquido y otra parte muy importante de la población sufre de escasez de agua y no puede no podemos este en este momento, por acciones como estas garantizar, el derecho humano en esos espacios”, expuso.

Mencionó que en menos de 24 horas se notificó a la Conagua del inicio de un juicio de amparo indirecto para suspender las acciones, que derivó de que los hermanos del exgobernador consiguieran una suspensión provisional por parte de una jueza.

La Presidenta Claudia Sheinbaum expuso que las presas dentro de este terreno forman parte de la cuenta que está dentro del acuerdo firmado en 1944 en Estados Unidos para el intercambio de agua y cuyo incumplimiento llevó a hace unas semanas Estados Unidos advirtiera sanciones al país.

