Ricardo Monreal llama a votar y respalda la transformación judicial

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas este primero de junio para participar en “la elección más importante en los últimos 200 años“.

Calificó el ejercicio democrático como una “elección histórica” y rechazó cualquier posibilidad de que el crimen organizado se imponga al Estado: “No hay, ni habrá, ningún cártel, por poderoso que sea, que se sobreponga al poder del Estado legítimamente constituido”.

Respaldó la reforma al Poder Judicial y reafirmó su compromiso con Claudia Sheinbaum, llamando al Congreso a contribuir al diálogo y la paz ante los conflictos sociales y políticos actuales. ı Foto: Cuartoscuro

Subrayó que “la presidenta Claudia Sheinbaum nunca, escúchese bien, nunca se ha doblegado ni se va a doblegar frente a presiones ni externas ni internas”.

Sobre que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, dio a conocer su preferencia en la próxima elección del Poder Judicial, el coordinador señaló que él es una buena gente, pero que es preferible “esperar que la gente decida”.

En ese sentido, refirió que él sí cree en la mayoría de edad de la democracia de México.

“Yo sí creo que hay capacidad para analizar quién puede ser un buen juez, un buen ministro, una buena jueza. Yo sí creo eso”.

Recordó que él escribió un libro sobre la reforma judicial y que es también un defensor de la misma. “Soy de los defensores de que era lo correcto llegar hasta este nivel, y estoy muy contento porque estamos a punto de consolidar este esfuerzo que hemos hecho durante años”, sostuvo.

Respecto a denuncias en Durango de presos políticos que provienen de Morena, y de que han sido detenidos muchos compañeros que van a apoyar a los candidatos de Morena de manera legal, de manera legítima, el diputado manifestó que en Durango se está viviendo un momento difícil, pero reiteró que seguramente estará atendido en los próximos días por la Guardia Nacional y por la Sedena “para que no pase a mayores”.

En ese sentido, Monreal Ávila expresó que se encuentra en espera de “la liberación de quienes son presos políticos que son de Morena y espero que la paz y la tranquilidad imperen el día de la elección”.

Afirmó que la reforma judicial es un paso correcto y expresó confianza en que los conflictos actuales, como el paro de la CNTE y los casos de presos políticos en Durango, se resolverán mediante el diálogo. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, en respuesta a quienes pidieron su opinión sobre el paro promovido por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y cuestionaron si esta movilización influiría en la elección, el parlamentario destacó la disposición al diálogo tanto del gobierno como del Congreso y expresó su respaldo a los involucrados.

Reconoció la complejidad del conflicto y manifestó tener confianza en que, “con respeto y con diálogo, el conflicto o el desencuentro que está presente pueda resolverse esta semana”.

Añadió que “la presidenta Claudia Sheinbaum significó su llamado al diálogo y a resolver las diferencias que existan por la vía pacífica y por la vía del entendimiento racional y del presupuesto del que se dispone en la Nación Mexicana”.

En ese sentido, hizo un llamado a que el Congreso pudiera coadyuvar en la búsqueda de soluciones: “El Congreso mexicano, integrado por sus cámaras, siempre está pendiente para la búsqueda de soluciones. Hacemos un llamado para que haya solución y no se afecte al desarrollo, a los niños, a la educación, a los derechos de los trabajadores”.

Monreal agradeció un comentario que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Mañanera del Pueblo. “Hoy, al referirse a mí, hizo comentarios positivos que le agradezco su deferencia y que nosotros no vamos a defraudar a los mexicanos y a las mexicanas. No vamos a defraudar al pueblo de México, y no vamos a dejar de acompañar a la presidenta legítima Claudia Sheinbaum en todas sus acciones y todas sus propuestas”, expresó.

Refirió que, si existieron algunas diferencias en el pasado, han quedado enterradas. “Ahora soy parte de su equipo y parte de colaboradores desde el Poder Legislativo que no pierden autonomía, pero tampoco perdemos el sentido de la responsabilidad histórica en la que nos situamos”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT