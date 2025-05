Contra el que se pare enfrente

Nos cuentan que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dejó en claro que no está entre sus planes boicotear la jornada electoral judicial del próximo domingo. Los profesores disidentes dijeron que los bloqueos y manifestaciones que han llevado a cabo durante 14 días consecutivos en la Ciudad de México y otros estados se deben exclusivamente a la necesidad de hacerse notar y que el Gobierno acate su demanda de abrogar la Ley del ISSSTE del 2007. Dicen también que la elección del domingo “de por sí ya inició boicoteada por la poca participación que habrá”. Entre quienes conocen del tema magisterial no aprecian hasta el momento que pueda bajar un poco su frontalidad tanto en posicionamientos como en las protestas que afectan a la población capitalina. Les llama la atención que aunque pidieron no ser metidos en el mismo costal de la derecha, ellos sí lo están haciendo con el Gobierno de la 4T al subrayar que antes han salido a luchar “contra el PRI, contra el PAN y hoy contra Morena”. ¿Qué tal?

