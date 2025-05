Rechaza 80% de mexicanos bloqueos de la CNTE, revela encuesta de Question Mark

La encuestadora Question Mark publicó un informe en el cual resaltó que el 80 por ciento de la ciudadanía mexicana rechaza que integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) realicen bloqueos en avenidas, aeropuertos y otros sitios de interés común, como parte de sus manifestaciones en demanda de mejoras salariales, iniciadas desde el pasado 15 de mayo.

De acuerdo con un comunicado de la encuestadora, el rechazo a estas acciones de protesta es generalizado en todo el país y ha ido en aumento. Hace una semana, una muestra demoscópica en la Ciudad de México arrojaba un 78 por ciento de desaprobación; hoy, la cifra a nivel nacional asciende a 80 por ciento.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante movilizaciones ı Foto: Cuartoscuro

En contraste, solo el 17 por ciento de las personas encuestadas dijo estar de acuerdo con los bloqueos, mientras que un 3 por ciento no supo o no respondió.

A pesar de que el magisterio disidente ya obtuvo un aumento salarial del 9 por ciento, continúa con sus movilizaciones. Según remarca Question Mark, esto ha generado afectaciones crecientes en la movilidad de personas, autos y mercancías, incrementando la percepción negativa entre la población.

El rechazo a las protestas de la CNTE alcanza un 80% en todo México tras dos semanas de bloqueos en avenidas, aeropuertos y bancos. #CNTE #CDMXhttps://t.co/rZbaM1a2ht — Question Mark (@QuestionMarkmx) May 30, 2025

La dirigencia de la CNTE ha sostenido que sus demandas no han sido resueltas. No obstante, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que “el gobierno ya echó su resto”, y advirtió que no hay más margen de negociación.

El impacto económico de estas protestas también ha sido considerable. Gerardo López, presidente de ComercioPequeño AC, señaló que las pérdidas ascienden a más de 15 mil millones de pesos y que más de un millón de ciudadanos se han visto afectados solo en el centro de la Ciudad de México. A esto se suman las afectaciones en negocios del Aeropuerto Internacional y colonias cercanas.

📊 La mayoría de los mexicanos está en desacuerdo con las protestas de la CNTE, incluso después del aumento salarial.



📍Consulta realizada del 23 al 28 de mayo con 800 personas mayores de edad en todo el país.#Encuesta #CNTE #Bloqueos #OpiniónPública #CDMX pic.twitter.com/eKzwNzVGig — Question Mark (@QuestionMarkmx) May 30, 2025

“Es preciso que las autoridades impidan que la disidencia continúe afectando negocios y familias”, subrayó López, quien recordó que los bloqueos afectan también a turistas, empleados y empresas.

La encuesta fue realizada entre el 23 y el 28 de mayo de 2025, con 800 entrevistas telefónicas efectivas a personas mayores de edad en todo el país. El estudio tiene un margen de error de +/-3.5% y un nivel de confianza del 95 por ciento.

