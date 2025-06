Acusan a 4T de hacer de elección un “cochinero”

El coordinador del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya, encendió este miércoles la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al acusar a Morena y su gobierno de haber “hecho mier...” al Poder Judicial, luego de la baja participación ciudadana en la elección del domingo pasado.

En el apartado de la agenda política, el excandidato presidencial panista arremetió en contra de Morena y sus aliados del PT y PVEM por aprobar una reforma judicial que derivó en la “farsa” del proceso electoral extraordinario para elegir ministros, magistrados y jueces.

El Dato: EL panista sostuvo un intercambio verbal con Fernández Noroña, a quien llamó “cobarde” por aludirlo y luego negarle el uso de la palabra para responder.

“La caca flota y ya empezó a flotar. Tenían en sus manos una oportunidad de oro para hacer una transformación verdadera. No, no salvaron a la República, se adueñaron del Poder Judicial y me van a perdonar el francés, hicieron mier… al Poder Judicial. Eso es lo que ustedes hicieron el domingo”, afirmó el panista.

El presidente de la Mesa Directiva de la Permanente, el morenista Gerardo Fernández Noroña, le ofreció regalar un diccionario de sinónimos “para elevar el nivel del debate y dejar de utilizar expresiones escatológicas”.

Desde la tribuna, Anaya Cortés resumió la elección como “una marranada, un cochinero, una porquería”, debido a la proliferación de acordeones, relleno de urnas con boletas marcadas previamente, así como “urnas completamente vacías”.

Con los ánimos candentes, el panista tomó sin permiso de la curul de la senadora Verónica Camino, de Morena, una gráfica con los resultados de la elección en el Poder Judicial. Ésta confrontó a Anaya por haberlo hecho, lo que provocó jaloneos entre ambos por la lámina.

Una vez que la morenista recuperó su gráfica, el panista se dirigió a las curules de la bancada de Morena para pedir otra lámina. Fue la senadora Margarita Valdez quien le prestó la suya.

El excandidato presidencial volvió a la tribuna para mostrar los resultados de la elección judicial, donde se dio la cifra de 13 millones de votantes, de los cuales 3.5 millones fueron votos nulos donde “la gente les mentó la madre”.

Según las cuentas de Anaya, sin esos votos nulos, sólo 9.5 millones de personas votaron el domingo por los candidatos del PJF. Subrayó que nueve de cada 10 mexicanos le dieron la espalda y repudiaron la elección judicial.

Aseveró que “el corazón del fraude” de esta elección, se encuentra en los integrantes del Comité de Evaluación elegidos para definir a los aspirantes que aparecieron en las boletas electorales.

Exhibió en dos videos a Ana Patricia Briseño y a Violeta Ybarra, ya que en el examen oral se les hicieron preguntas de carácter judicial y de derecho, pero ambas no pudieron responder.

“Esas son las magistradas con las que ustedes van a salvar a la República”, cuestionó el panista.

Mientras Lilia Aguilar, diputada del PT, subió a tribuna con una camisa de fuerza y una corona, dirigidas a la panista Lilly Téllez, en respuesta a un obsequio previo que la legisladora había entregado a Fernández Noroña.

Carolina Viggiano, senadora y secretaria general del PRI, se lanzó contra los exgobernadores de su partido como Omar Fayad y Alejandro Murat, y del expanista Javier Corral, a quienes acusó de entregarse al gobierno de Morena, a diferencia de Esteban Villegas, de Durango, que resistió presiones en la pasada elección.

“Es más, muchos de nalgas prontas, ni siquiera se las piden, van y las entregan. Pues sí, nada más que como yo decía, a uno de mi estado, para entregarlas hay que tenerlas, tú no las tienes, son prestadas”, declaró.

PRI insiste en pedir que se anule todo el proceso

› Por Sergio Ramírez

Con el respaldo de senadores y diputados federales, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que su partido acudirá a las instancias internacionales para denunciar y exigir la nulidad del proceso electoral judicial del 1 de junio pasado, ya que, insistió, se trató de una farsa.

Mediante un desplegado suscrito por el dirigente, los coordinadores parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados, Manuel Añorve y Rubén Moreira, respectivamente, así como todos los legisladores priistas, advirtió que la elección de ministros, magistrados y jueces donde sólo votó 13 por ciento de los mexicanos, en todos sus aspectos, fue contraria a los principios constitucionales.

“México no puede aceptar a un régimen corrupto y ávido de poder absoluto como el de Morena, que acaba de consumar la destrucción del Poder Judicial y el equilibrio de poderes en la nación. Por ello, agotaremos todas las instancias nacionales e internacionales para buscar la nulidad de la elección judicial”, adelantó.

Asimismo, los priistas expresaron su rechazo total y categórico a la censura a medios de comunicación y a los ataques a la libertad de expresión.

13 Por ciento de los ciudadanos votó en la elección

Reprobaron la Ley de Telecomunicaciones impulsada por Morena, ya que dicha iniciativa constituye un intento claro y deliberado de consolidar un régimen autoritario.

Señalaron que después del desmantelamiento del Poder Judicial y de la desaparición de los órganos autónomos, Morena busca el control absoluto del debate público en los medios de comunicación y las plataformas digitales.

Advirtieron que el régimen pretende crear una agencia capaz de otorgar o revocar concesiones a discreción, supervisar contenidos, intervenir en redes sociales y, en los hechos, legalizar la censura, lo cual es inadmisible: “Estamos frente al intento más grave de control mediático en México (...) buscan controlar Tik Tok, X, Instagram”.