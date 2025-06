Pateando el pesebre

El que, nos dicen, parece que no registró las acciones de presión y frontalidad de la CNTE contra el Gobierno federal fue el exdirector de materiales de la SEP, Marx Arriaga. Tampoco, nos dicen, los argumentos que le dieron en el sentido de que por el momento es imposible acometer la abrogación de la ley del ISSSTE, como lo demandan, y en cambio que vale la pena ver las acciones del gobierno pasado en materia pensionaria, y del actual, con el incremento salarial de 9% al profesorado. De lo contrario, no se entiende el mensaje que publicó el exfuncionario de la 4T en las redes acompañado de un video del campamento del Zócalo bajo un aguacero. “¡Todo mi respeto al magisterio nacional! Ojalá pronto sus demandas sean atendidas. Aunque me llena de orgullo el ver la valentía y temple del magisterio; siempre recordaré estas semanas con vergüenza porque la Nueva Escuela Mexicana va de dignidad... y no hubo dignidad en cómo los hemos tratado”. ¿Qué tal?

TE RECOMENDAMOS: Se confirma triunfo de Hugo Aguilar Finaliza 30 horas tarde cómputo para la SCJN