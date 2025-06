Revancha de Indira

A todo mundo sorprendió la celeridad con la que la Fiscalía de Colima armó un expediente en contra de la exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, por presunto peculado. Según datos del Inegi, Colima es una de las entidades con mayor índice de impunidad. Pero en el caso de Griselda, la Fiscalía, encabezada por Bryant Alejandro García Ramírez, cercanísimo a la gobernadora Indira Vizcaíno, rompió todos los récords de judicialización de una carpeta. La exalcaldesa fue citada este viernes a una audiencia de imputación, con la advertencia de que, de no hacerlo, se usará la fuerza pública para presentarla. Muchos no olvidan que el año pasado, Griselda encabezó un grupo dentro de Morena que se rebeló en contra de la intervención de Indira en el reparto de candidaturas, en un movimiento que incluyó una huelga de hambre en la CDMX. Así que, si no es una revancha política, se parece mucho. Y alguien dijo que en política, lo que parece es. Como sea que sea, atentos.

TE RECOMENDAMOS: Se confirma triunfo de Hugo Aguilar Finaliza 30 horas tarde cómputo para la SCJN