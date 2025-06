Viven “aterrorizados” por ofensiva contra paisanos

Las redadas desatadas en Estados Unidos el fin de semana han conllevado reportes sobre violaciones a derechos humanos contra los migrantes detenidos, como tratos violentos que han provocado que algunos se encuentren “aterrorizados”, y también sobre fallas e incumplimiento desde la red consular a las instrucciones que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum giró en enero para brindar atención a los connacionales, lo que los ha llevado a activarse con abogados para defenderse.

De igual manera, lanzan advertencias de que las movilizaciones van a continuar. Javier Calzada, de Héroes Migrantes Primero, expuso a La Razón que durante estas últimas horas la organización ha recibido al menos 40 llamadas, de las cuales 10 son relacionadas directamente con alguna captura ya concretada y en las que familias, que buscan recursos legales para poder librar el proceso, denuncian la no localización del detenido o que algunos que ya fueron aprehendidos reportan que las autoridades no les dan informes sobre la audiencia a la que deberían ser sometidos para procesarlos formalmente, lo cual ya representa una violación a sus derechos.

El Dato: El Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes en EU llamó al Gobierno de México a condenar los actos de violencia, racismo y xenofobia por el ICE.

No obstante, las quejas también versan sobre tratos discriminatorios y racistas por parte de los agentes, quienes además no hablan español, e incluso se reportan negligencias respecto a quienes enfrentan una condición médica, a pesar de la cual no se les ha facilitado el acceso a los medicamentos que necesitan. “La comunidad migrante está aterrorizada, en sí, está buscando información”, dijo.

Frente a esto, advirtió que las medidas que se giraron hace más de cuatro meses desde el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no han sido atendidas por el personal consular para atender a los migrantes, como lo son el orientarlos para la salvaguarda de derechos.

“El problema no es nuestro Gobierno de México, el problema es en los consulados, que me parece que han estado operando en el viejo régimen y no transmiten la información y órdenes que se les da. La Presidenta sí dio el botón de pánico, vinieron senadores, manda al secretario de Relaciones Exteriores, nos apoya, pero hay diferentes ramas que corresponden al cónsul. Esperamos que hagan su trabajo”, declaró.

Mientras la situación continúa, contó que han optado por activar grupos en redes sociales para alertarse entre sí sobre la presencia de las autoridades estadounidenses y evadirlas para no correr riesgo de ser aprehendidas.

“Tenemos algunos (grupos) de WhatsApp, donde hay información de dónde va a estar migración y es donde la gente debe estar al pendiente; sabemos en las áreas y lugares que van a llegar o van a estar (las autoridades) y cuando eso pasa, mantengamos la información para que todas las personas no pasen lo que se ha pasado en estos cuatro días de redadas… La información es por medio de videos, transmisiones en vivo, por WhatsApp, por Facebook, comunicarle a los demás migrantes: ‘aquí está migración’ y de esa forma podemos nosotros abstenernos o no llegar a esos lugares”, contó.

Con los señalamientos acerca de las fallas en la atención consular coincidió María Elena Valdivia, de Alianza de Migrantes y Minorías, quien señaló que las acciones han quedado en instrucciones de nulo cumplimiento, principalmente del botón de pánico que se presentó en enero, para que migrantes lo presionaran y de inmediato se conociera su localización, a fin de que personal diplomático acudiera en la inmediatez posible a apoyarles.

“No, no ha funcionado. Nosotros hemos hecho estas transmisiones en vivo en nuestras plataformas donde usamos lo que se nos prometió y no funciona. Los consulados nunca contestan y, cuando lo hacen, nunca tienen dinero.

“Es mentira eso de que haya licenciados dispuestos a defender a los mexicanos en Estados Unidos. No los hay, y cuando los hay, solamente son estos abogados dentro de su programa donde dan la consulta gratuita. Sí, pero eso cualquier abogado, bueno, no cualquiera, pero hay miles de abogados que te dan la consulta gratuita sin estar en este programa”, dijo.

En cuanto a los reportes de las capturas, detalló que han recibido quejas sobre tratos violentos contra paisanos, sobre todo ya dentro de los centros de detención.

“Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, no solamente hablamos de perfil racial, hablamos de tortura. ¿En qué sentido? Bueno, en los centros de detención, en varios estados, ya están a la máxima capacidad y han agarrado cárceles de diversos condados para tener a los detenidos y van para juicios más largos de los que ICE especifica.

“No tienen para dar a las personas en dónde dormir, los tienen amontonados, en el piso, no les dan agua por varias horas y, asimismo, comida, les niegan los alimentos. Recientemente están mostrando que están siendo violentos con los migrantes: los golpean, los maltratan, los encierran en lugares donde no saben los traslados, sin dar la oportunidad de comunicarse con su familia. Es realmente preocupante”, aseguró.

Calificó como lamentable que el Gobierno de EU haya desplegado personal militar para estos operativos, frente a lo cual las organizaciones migrantes como la que representa, alistan acudir a instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Aseguró que no detendrán las movilizaciones como las que se iniciaron en rechazo a esta política; no obstante, aseguró que las protestas serán llevadas a cabo de manera pacífica.