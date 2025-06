Van 42 mexicanos detenidos en EU y 4 deportados, dice canciller

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, informó que ya van 42 mexicanos detenidos durante las redadas implementadas por Estados Unidos para capturar a migrantes, ante lo cual subrayó que se agotarán todas las vías diplomáticas para defender a los paisanos, sin caer en subordinación.

En la mañanera, detalló que se trata de 37 hombres y cinco mujeres, de los cuales cuatro ya fueron deportados; dos por voluntad propia y los otros dos por tener ya una orden de remoción, es decir, ya contaban con una sentencia correspondiente.

Subrayó que desde el viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum giró instrucciones para atender esta situación, las cuales aseguró que han sido cumplidas y así continuarán para defender a los mexicanos.

El Dato: la mayoría de quienes fueron detenidos en las redadas estaban trabajando en la fábrica textil de Ambience, detalló el secretario Juan Ramón de la Fuente.

“Agotaremos las vías legales y diplomáticas para defender los derechos de cada una y de cada uno de nuestros connacionales que se vean amenazados. En eso está la red consular y a eso nos hemos dedicado de manera intensiva en estos últimos dos días”, dijo.

Detalló que tras las primeras dos redadas encabezadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el viernes en Los Ángeles, el cónsul se trasladó hasta el centro de detención para asistirlos y establecer contacto con las familias.

El mismo día y durante el sábado se dieron disturbios, contó, a razón de lo cual algunos detenidos fueron trasladados a otros centros, lo que obligó que los consulados se movilizaran para localizar y asistir a los mexicanos y sus familias.

El Tip: El 95 por ciento de los 4.9 millones de mexicanos indocumentados llevan más de cinco años trabajando en Estados Unidos, de acuerdo con la Cancillería.

Como parte de esta tarea, destacó que tanto el embajador de México en EUs, Esteban Moctezuma, como el de aquel país en nuestro territorio, Ronald Johnson, apoyaron a los agentes consulares y demás personal de protección para que pudieran ingresar a los centros de detención, lo cual se complicó por los disturbios.

De la Fuente subrayó que México está abierto a continuar con la coordinación y colaboración, pero de ninguna forma se actuará con subordinación.

“Seguiremos, Presidenta, sus instrucciones todos estos días y en las semanas subsecuentes. Y por otro lado también seguiremos manteniendo nuestro diálogo, porque así tiene que ser, con las autoridades.

40 millones de mexicanos viven actualmente en EU

“Necesitamos seguir hablando con ellos, con ICE, con CBP, con todas las agencias que están encargadas de este y otro tema. La instrucción también en esto ha sido muy clara: diálogo, todo el que sea necesario, cooperación con mucho gusto, coordinación desde luego, pero no subordinación, y creo que sobre esos principios hemos logrado avanzar en el diálogo con todas esas agencias”, subrayó.

Particularmente, el llamado del canciller a los connacionales que lleguen a enfrentar una situación de acoso, fue mantener la calma y les recordó que tienen derecho a guardar silencio, no deben firmar nada que no entiendan y, bajo los términos de la Convención de Viena, se debe pedir la presencia de personal consular para brindarles asistencia.

“Necesitamos mantener la calma, necesitamos que todas las expresiones que se hagan sean pacíficas. Y por la vía legal, vamos a encontrar las mejores salidas para todas y todos ellos”, enfatizó el canciller.

Además de continuar con las visitas a cada detenido, se puso a disposición el número 520 623 7874 para atender llamadas las 24 horas del día, en las cuales se asesorará y responderán dudas. Agregó que algunas de las asistencias solicitadas hasta ahora también apuntan el interés de recibir ayuda para permanecer allá.

Presidenta exige respeto para paisanos

› Por Yulia Bonilla

Tras señalar que Estados Unidos también necesita de los mexicanos para sostener su economía, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las autoridades de aquel país para que se garantice el trato respetuoso y con apego al Estado de derecho hacia los connacionales, luego de la jornada de redadas desatadas este fin de semana en la ciudad de Los Ángeles.

Al leer en su conferencia un comunicado con la postura de su Gobierno sobre lo ocurrido, reiteró su defensa a los mexicanos, a quienes calificó como hombres y mujeres honestos de los que EU necesita financieramente, pues dijo que aunque los ingresos de los paisanos benefician a México con el envío de remesas, en realidad 80 por ciento se queda allá por el consumo y pago de impuestos, a pesar de la condición indocumentada en la que varios se encuentran.

“El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en EU. La gran mayoría lleva más de cinco años viviendo allá. Aportan a la economía de EU y de México. EU los necesita para su economía… No están, como en algunos momentos se ha dicho, haciendo un lado a los trabajadores estadounidenses, sino que es una economía muy boyante que requiere de mano de obra.

“Y entonces las y los mexicanos trabajan en fábricas, en el campo, en los servicios; son cuidadores y también son científicos reconocidos. Es decir, están en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad de EU”, dijo desde su conferencia.

También descartó intervenir en las decisiones del Gobierno de Donald Trump, porque esa no es una política de México, y recordó que su Gobierno se ha manifestado en contra de dicha práctica cuando se ha intentado hacer desde administraciones extranjeras.

“Las redadas y estas formas de atender este fenómeno migratorio, pues no son la mejor forma. Ahora, nuestro llamado, primero, pues el trabajo que tenemos que hacer permanentemente. Nosotros no podemos intervenir en la política de EU, no está en nuestra Constitución y no lo vamos a hacer, eso depende de las y los estadounidenses. Así como es la política de no intervención en ningún lado, pues también es hacia EU”, remarcó.

Luego de agradecer a Los Ángeles por el recibimiento de los mexicanos, externó el llamado para que todos los procesos migratorios se lleven con respeto a la dignidad humana y Estado de derecho.

“Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de derecho”, mencionó.

Asimismo, expuso su desacuerdo con las protestas violentas por ver en ellas un acto “más de provocación que de resistencia”, aunque refirió desconocimiento sobre si fueron realizadas por infiltrados, mientras tanto, llamó a los paisanos a movilizarse de manera pacífica.

“Por eso, también el llamado a la comunidad a que actuemos siempre de manera pacífica. Nosotros en nuestro movimiento siempre actuamos de manera pacífica, nunca utilizamos acciones violentas y en todo caso pues tendría que revisarse quién promovió en todo caso estas acciones”, comentó.

No obstante, advirtió que México defenderá a los mexicanos, para lo cual se han activado todos los protocolos disponibles en los consulados para asistir a los connacionales.

“El Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos”, dijo.