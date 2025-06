Activistas en EU advierten captura arbitraria de migrantes regulares

Activistas en Estados Unidos advirtieron que las cada vez más intensas redadas y detenciones en ese país en contra de migrantes no sólo afectan a la comunidad indocumentada, sino también a las personas con estatus migratorio regular.

Según datos del Pew Research Center, el 59 por ciento de los latinos en Estados Unidos han manifestado preocupación ante el riesgo de deportaciones, incluso entre aquellos con estatus legal, ya que han referido que al menos 20 por ciento de arrestos cometidos han ido en contra de personas con una condición migratoria legal; ante ello, la comunidad mexicana migrante que ha estado sumamente activa en la defensa de sus derechos alertó sobre los lugares donde se intensificarán las redadas esta semana.

La coordinación de Resistencia Binacional alertó: “Contra las redadas de la autoridad migratoria que sigue cazando a nuestros paisanos en Los Ángeles, San Diego, Phoenix, Nueva York y Chicago, entre otras ciudades santuarios, citamos a un mitin pacífico, e invitamos a que los mexicanos aquí en el país nos ayuden a alertar sobre los riesgos de asistir a ciertos puntos que se tienen identificados, ideales para las redadas”, señaló María Flores, representante de Resistencia Binacional.

El Dato: La misión de Migra Watch es alertar y brindar acompañamiento a los migrantes que no gozan de orientación legal para hacer valer sus derechos migratorios.

Asimismo, señaló que, sin afán de perjudicar a algún establecimiento, pero generando las alertas correspondientes para los connacionales, es prioritario informar que esta semana serán más intensas las redadas, tras lo ocurrido en Los Ángeles, pero indicó que para ella es importante dejar claro que los mexicanos deben estar atentos en qué lugares no estar, pero sobre todo informarse sobre los derechos que tienen.

“En los grupos ha circulado que hoy y mañana va a haber redadas en varios de los estados donde hay mayor número de migrantes, sobre todo mexicanos; los oficiales de migración van ir listos con un ‘warrant’; es una orden judicial para arrestar en los lugares como el Ranch Market, Food City, El Super y Mi Ranchito. Tomen precauciones, pasen el mensaje, llamen a los mercados, avisen a todos los que conocen cuando lleguen a salir”, dijo la activista.

La fundación Reloj de Migra o Migra Watch dijo a La Razón, a través de uno de sus voceros que prefirió omitir su nombre por seguridad, pero de origen mexicano, que hoy los migrantes y estadounidenses en general tienen una administración “sin escrúpulos, ni moral, que no respeta los derechos humanos que buscábamos cuando nos fuimos de nuestros países”.

El Tip: La coordinación de Resistencia Binacional alerta que oficiales de migración van a ir listos con un ‘warrent’, que es una orden judicial para arrestar en lugares públicos.

Comentó que este martes realizarán una protesta pacífica en el Capitolio a las dos de la tarde, pero sólo están convocando a aquellos con un estatus migratorio regular, ya que, advirtió, “podría ser riesgo para los que no tienen todo en regla”.

“Es importante que nos estemos alertando; en lo que va de este periodo, por día, se ha calculado que han aumentado las redadas; después de lo de Los Ángeles, todo se intensificó entre ayer y hoy; hemos detectado más de 27 redadas en distintos puntos del país. Ahora cualquier falla, como pasarte una luz roja o incluso sólo verte como mexicano, ya te están echando fuera”, dijo.

Recordó que la labor de Migra Watch es alertar y brindar acompañamiento a los migrantes que no gozan de orientación para hacer valer sus derechos, aun con un estatus migratorio irregular.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo que “ante las redadas, los ojos del mundo están en Estados Unidos”, y reprochó que se detuvieran personas que incluso gozaban de un estatus migratorio regular. “Sí, eso se sabe, y muy mal”, comentó, a pregunta expresa sobre las detenciones de personas con documentos.

Apuntó que, poco a poco, políticos y artistas se han sumado a alzar la voz junto con los migrantes, además de alertarlos sobre los lugares “que no deben visitar en estos días”.

Mencionó que desde el 6 de junio a la fecha, CHIRLA ha recibió más de 170 llamadas en su línea directa con reportes de avistamientos de ICE y hombres con uniforme militar en estacionamientos y en lugares cercanos a escuelas, tiendas Home Depot y una tienda de donas, ya que ahora interceptan a los migrantes realizando “ningún delito; sólo actos comunes como comprar, trabajar o incluso asistir a un médico”.

Salas mencionó que la intensificación de las redadas en Los Ángeles se produjo mientras el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller mete presión al personal del ICE para que comience a realizar al menos 3 mil arrestos diarios, con el objetivo de reflejar que Trump está cumpliendo con su promesa de “una deportación histórica”.

A la lucha migratoria, personalidades como Salma Hayek (actriz), Pepe Aguilar (cantante) y más recientemente Los Tigres del Norte, se han sumado al clamor por la defensa del trabajo de los extranjeros. Don Jorge Hernández y Hernán Hernández, integrantes de la agrupación del regional mexicano, dijeron que “es lamentable lo que está ocurriendo” con las redadas.

Al concluir, la agrupación se refirió a que los mexicanos siempre han sido una fuerza para el vecino país del norte.

Ven “bomba de tiempo” en persecución a paisanos

› Por Alejandro Pacheco

Irineo Mujica, dirigente de la organización Pueblo Sin Fronteras, enfatizó que no es la Presidenta Claudia Sheinbaum quien ha alentado las protestas de migrantes en Estados Unidos, sino el mismo gobierno de Donald Trump, al impulsar acciones para generar miedo, xenofobia y odio contra este sector social.

“No sé por qué (la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem) acusa a la Presidenta de algo mismo que ha provocado, lo que debería hacer Donald Trump es revisar sus propias políticas y atender sus propios problemas. Él está creando una bomba de tiempo”, indicó.

El activista agregó que los migrantes se han convertido en la espina dorsal que sostiene la economía de Estados Unidos, por ello, resaltó que los migrantes residentes de ese país se encuentran cansados de la persecución realizada por la administración del presidente.

40 millones de mexicanos trabajan en Estados Unidos

“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y este problema es de Trump y él lo ha creado. Somos 40 millones de mexicanos ciudadanos, no podemos permitir que persiga a la comunidad trabajadora como si fueran criminales. No es ella la que esta impulsando, son sus políticas”, dijo.

El activista enfatizó que no existe un país que criminalice a sus trabajadores cuando, dijo, están incrustados en la economía. Con sus acciones, agregó, crece el odio a los migrantes que podrían derivar en masacres.

“Definitivamente no es la Presidenta, es él (Trump) con sus políticas, pone a las agencias como ICE o FBI a perseguir a migrantes, que están trabajando, no van a robar, esta impidiendo que trabajen, los está cazando, esta aterrorizando, es obvio que los migrantes no están haciendo daño”, indicó Mujica.

El activista destacó que los esfuerzos de la administración de Donald Trump son una pelea perdida: “Lo único que esta logrando es que pase una desgracia, no se puede disparar contra las propias manos que construyen tus casas y los pies que sostienen tu economía, porque cuando tu atacas a los migrantes te desangras tú mismo”.

Reconoció el esfuerzo de la Presidenta, Claudia Sheinbaum al negociar con un presidente perturbado como Donald Trump. Finalmente, envío un mensaje a la comunidad migrante en Estados Unidos: “La comunidad migrante no tiene por qué ser perseguida ni bajar la cabeza”.