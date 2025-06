Kristi Noem acusa a la Presidenta de alentar protestas en Los Ángeles

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la Presidenta Claudia Sheinbaum de alentar protestas en Los Ángeles.

“Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y yo la condeno por eso”, declaró en la Oficina Oval, donde se encontraba junto a Donald Trump y otros funcionarios.

“Ella no debería estar alentando protestas violentas como las que estamos viendo. La gente tiene derecho a protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos”, agregó.

El Dato: En una publicación en las redes sociales el martes, Trump dijo que Los Ángeles estaría “ardiendo hasta los cimientos” si no hubiera desplegado tropas en la ciudad.

La funcionaria hizo sus comentarios luego de que Trump le cedió la palabra en un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, después de que él fue cuestionado sobre la postura de Claudia Sheinbaum en cuanto al conflicto.

Noem destacó las acciones emprendidas por el mandatario estadounidense para contener las manifestaciones violentas en Los Ángeles, y lo conminó a utilizar cualquier herramienta constitucional contra las protestas.

“Tiene a su disposición cualquier autoridad constitucional para enviar a la Guardia Nacional bajo el título 10 de defensa a la seguridad nacional… Estoy increíblemente orgullosa del presidente por activar a la Guardia Nacional y por enviar a estos marines, porque específicamente tiene la misión de llenar las necesidades que tengamos en el terreno”, enfatizó.

La secretaria de Seguridad de EU señaló que “este presidente (Trump) defiende al estadounidense promedio que quiere llevar a sus hijos todos los días a la escuela con seguridad, llevar adelante sus negocios y proveer a sus familias”. Además, refrendó su postura de llevar a cabo más operaciones para acorralar a sospechosos de violar las leyes de inmigración.

Desde el fin de semana pasado y la noche del lunes, en Los Ángeles se registraron enfrentamientos violentos entre manifestantes que rechazan las políticas antimigratorias de Trump, con elementos de la Guardia Nacional de la policía local y agentes federales migratorios.

Previamente, el presidente de EU, Donald Trump, señaló que, al igual que Sheinbaum Pardo, él también condenaba la violencia en las protestas que se desarrollan en Los Ángeles desde el fin de semana pasado, desatadas a raíz de las redadas que emprendió el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el viernes en distintos puntos de California.

Al preguntarle si su gobierno ya había tenido contacto con Sheinbaum, sólo respondió: “Condené la violencia en Los Ángeles, damas y caballeros, pero también la detuve. Y eso habría sido una tragedia increíble (…) No sé. Tal vez no estaríamos aquí ahora. Habría sido terrible, probablemente”, agregó.

El presidente estadounidense no descartó que estos hechos violentos impliquen evocar el Acta de Insurrección que data de 1807, lo que le permite desplegar a las fuerzas armadas para enfrentar cualquier amenaza a la seguridad de Los Ángeles.

“Si hay una insurrección, ciertamente la invocaré; vamos a ver, pero puedo decirles que lo de anoche fue terrible, y lo mismo lo de la noche anterior”, finalizó.

“Es falso” que promoviera acciones violentas: Claudia

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la acusación hecha por la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, quien aseguró que la mandataria mexicana alentó a realizar las manifestaciones violentas que se han registrado en Los Ángeles ante las redadas contra migrantes, lo cual calificó como falso.

En redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal comentó a la funcionaria estadounidense que su señalamiento es equívoco, porque a lo largo de estos días sus pronunciamientos han sido de condena contra las manifestaciones violentas.

“Hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso. Aquí dejo mi declaración del día de ayer donde claramente condeno las manifestaciones violentas”, dijo.

42 paisanos han sido detenidos en las redadas de EU

Además, subrayó que nunca ha estado de acuerdo con este tipo de conductas y remarcó que ésta es una postura de mayor consideración, dado el cargo que ocupa y lo que representa.

Reiteró que la posición de su Gobierno se mantiene en la de defender a los connacionales quienes, insistió, son los que ayudan a sostener económicamente a aquel país.

“Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores, que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México”, escribió la mandataria.

Ante este contexto, confió en que continuará el diálogo entre ambos gobiernos y que el respeto servirá para llegar a un entendimiento mutuo. La publicación fue acompañada por un fragmento de la conferencia de este 9 de junio, durante la cual llamó a no realizar movilizaciones violentas por ver en ello más una provocación que un acto de resistencia.

“No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones”, fue su declaración este lunes.

Su llamado fue secundado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pidió a la comunidad mexicana mantener la calma.