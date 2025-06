Liderazgos del pueblo yaqui reconocen labor realizada por Hugo Aguilar

Liderazgos del pueblo yaqui reconocieron en Hugo Aguilar Ortiz, excoordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y quien será el ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a un líder social que ha luchado en los últimos años para sacar adelante el Plan de Justicia de los Pueblos Yaquis, y que los apoyó en recuperación de predios, la obtención de viviendas, ampliaciones de las ya existentes, agua para consumo humano y campos deportivos, entre otros apoyos.

Juan Luis Matus González, capitán de la Guardia Tradicional de la etnia yaqui, destacó que en los últimos años la tribu yaqui tuvo un avance histórico.

“Con el licenciado Hugo pudimos recuperar predios que estaban invadidos . Él, como abogado y como representante de parte del Gobierno federal en las recuperaciones, pues él tiene todo el conocimiento sobre el tema agrario. La tribu yaqui va a tener sus aguas, va a tener sus tierras de cultivo, que se van a incrementar al triple por ciento, y el agua para consumo humano, pues cuándo iba a pensar la tribu que íbamos a tener agua las 24 horas. Y se está logrando”, explicó.

Hugo Aguilar, próximo ministro presidente de la SCJN. ı Foto: Especial

En consonancia, Crisóforo Valenzuela, secretario del pueblo de Rahum, señaló que, a través de Hugo Aguilar Ortiz, se logró la transferencia del distrito de riego 018.

“Nos apoyó mucho para destrabar la transferencia del distrito de riego 018, lo que es un hecho importante en la historia de México, que por primera vez reconoce la autonomía y capacidad de autogestión de un pueblo originario ”.

Asimismo, recordó que se ocupó de los trámites y recuperación de terrenos nacionales que están dentro de la jurisdicción del pueblo yaqui.

Pueblo yaqui apoya a Hugo Aguilar, pese a contados rechazos

En torno de las voces en la comunidad yaqui que rechazan a Aguilar Ortiz como presidente de la Corte, Valenzuela señaló que el pueblo yaqui no son unas cuantas personas.

“No somos cinco personas. Somos miles de personas, miles de voces que apoyamos al licenciado Hugo Aguilar . Hay gente manipulada por otros políticos y que no pertenecen a la tribu. La tribu no ha dado comunicado porque casi la tribu no se mete en esos temas, así que es una minoría”, advirtió Juan Luis Matus.

En una fotografía ilustrativa, el edificio de la SCJN. ı Foto: SCJN

Pueblo yaqui, con expectativas por la llegada de Hugo Aguilar a la SCJN

Ambos coincidieron en que hay muy buenas expectativas en cuanto a la llegada de Hugo Aguilar al Poder Judicial de la Federación, para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Es algo novedoso porque, para el pueblo originario, un ministro presidente de la Corte era irrelevante, porque a nosotros no nos defendían. Es algo histórico, ahora vamos a estar representados en un máximo tribunal”, consideró Crisóforo Valenzuela.

