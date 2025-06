Toque de queda divide a comunidad migrante

El toque de queda en el centro de Los Ángeles dividió a la comunidad migrante en Estados Unidos, pues mientras algunos creen que es una mala imagen para quienes se han manifestado por sus derechos, otros creen “que, ante la violencia, no había de otra”.

Para la activista Janet Arellano esto puede resultar una buena medida para “aplacar un poco los ánimos; venga de donde venga la agresión, son necesarias las medidas para prevenir algo mayor. Sin embargo, esto repercute en la economía local, en LA hay muchos comercios nocturnos y esto no pinta bien en ese aspecto ni en la imagen del movimiento”.

La abogada migrante recordó que la alcaldesa de LA, Karen Bass, “aún no ha definido cuánto tiempo permanecerá en vigor el toque de queda, aunque se prevé que se extienda por varios días, posiblemente hasta que pase el 14 de junio, fecha del cumpleaños de Donald Trump, cuando se prevén varias manifestaciones”.

Aunque la funcionaria dijo que no se trata de un método de censura a las protestas, sino que busca detener la violencia, para la activista “ese no sería precisamente el mensaje de esta aplicación”.

Los mismos migrantes sospechan de infiltrados en el movimiento, tras las protestas que persisten en medio de grupos no identificados que se niegan a dispersarse.

Javier Calzada, líder de defensa migrante en EU, señaló: “No estamos de acuerdo con toda esta tensión que están viviendo los compañeros migrantes en esa zona, la mayoría son mexicanos, no sé si se sepa, pero muchos de ellos en esa zona trabajan por la noche, por la área en que ellos habitan, estas medidas no son favorecedoras para ellos”.

“Trump está echando leña al fuego. Reclutar la Guardia Nacional de un estado sin consultar al gobernador es ilegal e inmoral, y esta dañando mucho a la comunidad que ha sostenido tanto este país”, dijo.

Calzada llamó a los mexicanos en esa ciudad, a conservar la calma ante esta embestida, e incluso, a “guardar físicamente” y de momento, la bandera mexicana que ha sido durante mucho tiempo un elemento central en las manifestaciones relacionadas con la inmigración, especialmente en Los Ángeles.

Dijo que aunque tiene profundos vínculos culturales y económicos con México, Los Ángeles, capital de la diáspora mexicana en EU, debe estar preparada para estar hipervigilada y señaló que los más de 3.4 millones de personas de ascendencia mexicana o nacidas en en nuestro país que viven en ese condado, serían los primeros atacados, ya que “es el lugar donde México está más vivo que nunca”.

“Si es necesario, guarden sus banderas, no hay que darles motivos. A mí me tocó ver gente que no estaba identificada en ningún movimiento salir, con capuchas, gafas, lentes, botas y vandalizar, haciéndose pasar como parte de nosotros, y no lo vamos a permitir. Nosotros estamos rumbo al 14 de junio en una vía pacífica, si piden toque de queda, respetemos, eso, nosotros hemos dado siempre ejemplo de educación, de ser un buen pueblo”, dijo.

Calzada recordó que el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, indicó que los residentes de la zona de impacto estarán exentos del toque de queda. Otros exentos incluyen periodistas acreditados, personal de seguridad pública y de emergencias, y personas sin hogar, sin embargo, señaló “ahora es mejor preservar lo más valioso, la seguridad y la familia”.