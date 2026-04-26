EU iría contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, reporta Los Angeles Times

Washington se estaría preparando para actuar contra funcionarios y servidores públicos mexicanos con presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico, como parte de una campaña anticorrupción de cara a la revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, reportó este domingo Los Angeles Times.

El diario recordó que el pasado 23 de abril, durante la colocación de la primera piedra de la fábrica de metanol Pacifico Mexinol, en Topolobampo, Sinaloa, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, subrayó que la corrupción frena la inversión extranjera, y recordó que el T-MEC exige a los gobiernos involucrados tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para funcionarios.

“La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción ”, señaló el diplomático.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con la relación bilateral citadas por Los Angeles Times, el mensaje de Johnson formaría parte de “una agenda más amplia” del gobierno de Estados Unidos para enfrentar lo que el diario describió como una “epidemia de gobernanza corrupta” que alcanzaría a policías, alcaldes, gobernadores, legisladores federales y militantes de Morena, “todos en nómina de los cárteles”.

“Es posible que pronto veamos medidas significativas en este frente. Así que, permanezcan atentos”, advirtió Ronald Johnson.

Entre las acciones que podría tomar el gobierno estadounidense contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado no solo estaría la revocación de visas, sino también la presentación de acusaciones formales ante tribunales federales de Estados Unidos.

Cuestionada el pasado 24 de abril sobre las declaraciones del embajador, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su administración trabaja para combatir la corrupción ; sin embargo, enfatizó que Estados Unidos también debe hacer lo propio para garantizar condiciones favorables para la inversión y la llegada de empresas.

“Digamos que es lo que estamos haciendo, ellos allá y nosotros acá. Porque ellos, en Estados Unidos, también es importante que haya un ambiente para las empresas , para la inversión, libre de corrupción, con certezas jurídicas, y en México también”, comentó durante su conferencia de prensa matutina.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr