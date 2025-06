No buscamos que jueces actúen políticamente: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los nuevos jueces que llegarán al Poder Judicial como producto de la elección no deberán actuar bajo consigna política porque ése no era el objetivo, por lo que deberán actuar con apego a la ley.

La mandataria dijo que los nuevos miembros del Poder Judicial que entrarán en funciones a partir de septiembre deberán mejorar respecto al actual, en el que aseguró que ha habido corrupción. Enfatizó tienen la responsabilidad de apegarse al marco legal y actuar con miras a que la justicia sea para todos y no con una aplicación selectiva.

“El nuevo Poder Judicial va a ser mucho mejor que lo que existe hoy. Y ellas y ellos tienen la responsabilidad de actuar en el marco de la ley; no como ahora —con sus excepciones, la verdad, porque ayer hubo una buena excepción— en donde, en general, hay mucha corrupción, para decirlo de manera muy sencilla. Entonces, lo que buscamos no es que actúen políticamente, ese no es el objetivo”, dijo.

Respecto a las resoluciones pendientes por emitir en cuanto a los asuntos fiscales de algunos empresarios en el país, llamó a que se resuelva con apego al Estado de Derecho y se cumpla con las responsabilidades que cada quien tiene.