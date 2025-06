PT pide la renuncia de Svarch al IMSS-Bienestar

El Partido del Trabajo (PT) continúa en desencanto con el partido Morena y ahora, la secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Margarita García, pidió la renuncia de Alejandro Svarch Pérez, director del IMSS-Bienestar, al acusarlo por el desabasto de medicamentos en diversos hospitales del país.

Este jueves, la diputada petista reclamó al funcionario federal que “si no puede, renuncie al cargo”, pues afirmó que opera con soberbia al no querer comparecer ante San Lázaro.

García recordó la gestión de Svarch en Cofepris, criticando su “insensibilidad” y su negativa a rendir cuentas o colaborar con la Cámara.

“Que deje el cargo, que sea honesto, es decir, ‘no puedo con esta gran carga’. Porque lo conocemos cuando estuvo en Cofepris, que igual, su insensibilidad, nunca quiso venir a la Cámara a rendir cuentas o a platicar con nosotros para ver cómo contribuíamos. Y sigue en esa misma soberbia”, reclamó en conferencia de prensa la legisladora izquierdista.

Agregó: “Le quiero pedir al doctor Alejandro Svarch que atienda a todos los trabajadores, todos los temas que se le están dando, que no deje en evidencia a la doctora Claudia, que es nuestra Presidenta, para eso los puso”.

E insistió: “Y si sigue en esa misma soberbia hoy, de desconocimiento para la administración de los hospitales, pues les está generando problemas a los gobiernos de los estados”.

La legisladora petista también denunció presunto amiguismo y nepotismo en los cargos directivos de los hospitales afectados por la escasez de medicamentos.

“Se han enojado mucho los médicos y las enfermeras, han tenido que correr, inclusive, a directores y directoras improvisadas que no conocen del tema de salud y que solamente los han puesto porque son familiares de los gobernantes, y eso no es correcto en medicina. No puede haber gente que no conoce del tema de salud”, expresó.

Al concluir, Margarita García detalló que en Puebla y Oaxaca el personal médico realizó marchas para protestar por la “falta del equipo necesario para que ellos puedan realizar su trabajo”.