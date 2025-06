Advierten impacto al petróleo y las Mipymes ante conflicto Irán-Israel

Los más de 12 mil kilómetros de distancia entre México y el conflicto armado que se ha desatado entre Israel e Irán no eximen a nuestro país de enfrentar posibles impactos como los que ya se advierten al precio del petróleo y a algunos puntos clave del actual plan para echar a andar su crecimiento interno, por medio de mayores inversiones extranjeras y el desarrollo de las empresas nacionales.

La economista Sofía Ramírez, directora de la organización México, Cómo Vamos, expuso que actualmente el país no se encuentra en los niveles de producción petrolera más altos, por lo que el incremento, superior al 14 por ciento que ya se registró en el precio del barril del crudo a raíz del enfrentamiento en aquella región del mundo, se ubica como un riesgo muy probable, dado que fue el escenario negativo que se vivió cuando se desencadenó la guerra entre Rusia y Ucrania en el 2022.

“El riesgo más importante es que, en un entorno de bajo crecimiento y de poca producción petrolera desde México, poco nos ayuda el incremento en los precios internacionales del petróleo. Un tercio de la producción mundial viene de esa región; entonces, realmente es un riesgo adicional, externo, pero muy vigente, el que se incremente la inflación de manera generalizada, como lo vimos en 2022”, declaró a La Razón.

A esto Sofía Ramírez sumó la posibilidad del incremento en las tasas de interés por parte del Banco de México para hacer frente a este contexto.

Advirtió que este incremento en ambos factores fundamentales para la economía mexicana y proyectos del actual Gobierno como el Plan México se traducirán en un probable repunte de la inflación que terminará por afectar principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Esto se traduce en alzas en las tasas de interés de Banxico, que ha estado intentando bajar de manera acelerada, porque consideraban que la realización económica iba a ser suficiente, pero en este contexto de presiones externas, con incremento en precio de los energéticos, del petróleo, la gasolina, el diésel, pues obviamente veremos repunte en la inflación, en las tasas de interés… al encarecer el préstamo del dinero, si de por sí las Pymes no tienen garantía y es más riesgoso prestarles dinero, ahora imaginemos en un contexto donde el dinero es más caro”, comentó.

Aunado a esto, recalcó, el delito de la extorsión persiste en contra del sector empresarial, afectando principalmente a las Mipymes, a manos del crimen organizado o de algunas autoridades gubernamentales en distintos niveles.

“Es otra vez la falta de Estado de derecho que encarece prácticamente toda la labor económica cotidiana y eso es en detrimento del 95 por ciento de las unidades económicas, de las más chiquitas”, dijo la experta.

Extendió el escenario de afectaciones a otros espacios, como los intereses de las hipotecas y del crédito al consumo en general, lo cual terminará por ralentizar el consumo e incrementará los riesgos de cartera vencida y, por lo tanto, el crecimiento económico que se ha buscado.

“Simplemente menos crédito en el mercado y, de esa manera, menos crecimiento económico. La verdad es que nos va a sentar mal si el conflicto se extiende; sobre todo, recordemos que no sólo importan los precios en el momento, sino los futuros. Los mercados funcionan a futuro y, si las expectativas de inflación se desanclan, entonces es más probable que veamos alzas en las tasas de interés más rápido”, advirtió.

Ante este pronóstico, subrayó que un elemento central será “seguir como vamos” en cuanto a mantener la autonomía del Banco de México, ya que, de no haberla, entonces no se verá capacidad de contención ni de asegurar una política monetaria independiente que ayude a contrarrestar fenómenos como la inflación para preservar el poder adquisitivo que hoy representa la moneda mexicana.

“La administración de (la Presidenta Claudia) Sheinbaum no ha amenazado en ningún momento, ni ha dado avisos de querer amenazar esa autonomía, pero ésta no puede darse por sentada, sobre todo en un contexto de supermayoría en el Congreso y donde la Presidenta evidentemente no tiene todos los hilos de la madeja en la mano, respecto a un control partidista”, declaró.

En un segundo punto, señaló como esencial dotar de certeza jurídica al escenario comercial, lo cual considera que se vio trastocado con la reforma al Poder Judicial, al destacar que se trató de un ejercicio con el que se renovarán cargos importantes, como jueces, ministros y magistrados, derivado de una baja participación ciudadana y “alta tasa de rechazo” entre la población.

“¿Por qué es tan importante el Poder Judicial? Porque es el que dota de certeza jurídica a un país; entonces, tenemos el rubro de justicia cotidiana… Cuando tú no tienes tribunales especializados, tienes incapacidad de dotar de certeza a los inversionistas. Primero estás abriendo un mercado de mediadores que resuelvan las cosas antes de llegar a tribunales, pero vas a ver un auge de contratos que se van a firmar en territorios de terceros. Eso abre espacios de corrupción política, económica y de muchísima discrecionalidad”, argumentó.

Frente a ello, consideró que habrán de reconsiderarse las condiciones que se darán para la segunda tanda de funcionarios judiciales a remover y elegir en 2027, para lo cual señaló que lo adecuado sería no empatar tales comicios con los del espectro político que se darán en dicho año, cuando se elegirán gubernaturas y cargos federales como diputaciones, para evitar que un ejercicio politice al otro.

“En el caso de la inversión extranjera directa, es poco más del tres por ciento del PIB; entonces, realmente sí importa muchísimo tener un Poder Judicial autónomo, profesional y no vinculado a procesos políticos y a campañas de popularidad… Una meta del Plan México es incrementar la inversión y eso sólo se logra con condiciones de certidumbre, reducir la extorsión”, comentó.

En manos, al cien por ciento, del Gobierno federal, señaló que se habrá de conseguir un “proceso de consolidación fiscal”, tras enfatizar que, al cuarto mes del año, ya hubo afectaciones a la inversión y se observaron “recortes” a la inversión para ejecutar programas sociales y en rubros como salud, entre otros.

Como cuarto punto, mencionó que se habrá de trabajar en una consolidación de la formalidad en el comercio, que es un aspecto que sí puede controlar México para fortalecer su macroeconomía y un consumo sólido.