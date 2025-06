Gobierno de CSP despliega a más de 17 mil elementos de las Fuerzas Armadas por huracán Erick

Tras ratificar que Erick ha crecido a huracán categoría 1, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, advirtió que se espera que el meteoro toque tierra este jueves en al menos 32 municipios de los estados de Oaxaca y Guerrero, para lo cual se han activado todos los protocolos de prevención y atención, con el despliegue de más de 17 mil elementos de las Fuerzas Armadas.

Al arranque de la conferencia de este 18 de junio, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, calificó la situación como desafortunada y subrayó que ya se han activado los diversos protocolos de prevención para salvaguardar a la población, a la cual pidió atender las indicaciones.

“A la población decirle que se mantenga atenta a la comunicación oficial, resguardarse en sus casas, no salir; si están en zonas bajas, cerca de ríos, cerca de cauces, es mejor que vayan a los refugios ya dispuestos, a los albergues que ya están dispuestos para la situación. Y todas aquellas personas que tienen embarcaciones que no salgan, que no permanezcan en sus embarcaciones y, por supuesto, estar atentos a toda la información”, dijo.

Por medio de un enlace a la conferencia y desde el estado de Guerrero, Velázquez Alzúa advirtió que se esperan lluvias torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que podrían generar deslaves e inundaciones.

Por ahora, se contempla que el impacto del huracán sea para 10 municipios de Guerrero y 22 en Oaxaca, estableciendo el área se riesgo desde San Pedro Mixtepec y Acapulco.

Entre las acciones echadas a andar, en Puerto Escondido ya se ha llevado una reunión con las Fuerzas Armadas, CFE y gobiernos estatales y locales. Para el caso de Oaxaca, ya se realizan recorridos en zonas de riesgo y se visitó a las comunidades para advertir los riesgos; además, se han alistado los refugios temporales y rutas de evacuación.

También se activaron el Plan Marina y el Plan DN-III en ambas entidades; además hay 8 mil 231 elementos de la Defensa Nacional y nueve mil 71 de la Marina y este número crecerá en el transcurso del día.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, comentó que ya se han establecido comunicación con los alcaldes de los municipios en riesgo, a lo que se suman medidas como la cancelación de clases, la habilitaron 582 refugios temporales con la capacidad para albergar a más de 30 mil personas; además, se ha realizado labores de perifoneo para pedir a la población evacuar.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se pronunció en el mismo sentido de prevención. Reportó que dentro de esta entidad se suspendieron las clases en 43 municipios.

