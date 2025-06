Morena ve inminente periodo extraordinario en el Senado; PRI lo descarta

Mientras que el senador Javier Corral, de Morena, asegura que “previsiblemente” el próximo viernes se convocará a un periodo extraordinario de sesiones, el priista Manuel Añorve puso en duda que exista tal acuerdo entre las fuerzas políticas.

Cuestionado sobre la afirmación del coordinador del PRI en el Senado de la República, Corral Jurado explicó que la Comisión Permanente aún no ha sesionado, por lo que será hasta el 20 de junio cuando se confirme si se convoca o no al periodo extraordinario.

“El periodo extraordinario lo convoca la Comisión Permanente y hasta que no haya una nueva Comisión Permanente sabremos si hay o no periodo extraordinario. Como ustedes saben, está convocada para el próximo viernes, ahí sabremos si habrá o no un periodo extraordinario de sesiones", dijo en conferencia de prensa.

Senado reformulará dictamen de Ley de Telecomunicaciones

Corral agregó que hay avance en trabajos legislativos en torno a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Al respecto, indicó que hubieron reuniones con los presidentes de las comisiones dictaminadoras y que “efectivamente había una mala interpretación con relación al turno legislativo que se ha aclarado”.

Corral indicó que se reformulará el dictamen con base en los conversatorios de los que, afirmó, “se retomaron muchas propuestas de cambio”.

Añorve no ve condiciones para periodo extraordinario

En contraste, el coordinador de los senadores de PRI, Manuel Añorve Baños afirmó este miércoles que no hay un acuerdo para un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa, el priista comentó que en el Senado de la República sólo hay dos temas dictaminados: la “barbaridad” contra el lavado de dinero, aprobada en comisiones este miércoles, y de burocracia.

“En Cámara de Diputados también, no vemos esos 27 dictámenes que dicen que van a estar en el periodo extraordinario”, dijo.

Añorve cuestionó, también, que no han llegado las iniciativas que llegarían desde el Ejecutivo, según la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que es más fácil pegarle al melate que definir cuándo va a ser el periodo extraordinario ”, ironizó el priista, quien también criticó la falta de seriedad del oficialismo:

“Con Morena todo se puede, pero a veces dicen más cosas de lo que realmente concretan. (...) Ni modo que vayamos a un periodo extraordinario solo con buenas intenciones o puras efemérides ”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr