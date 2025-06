Se hace todo por reabrir frontera al ganado, dice CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se hace todo lo posible por convencer a Estados Unidos de que ya se pueden reanudar las exportaciones de ganado, las cuales se cerraron por motivo de la plaga de gusano barrenador que afecta a México desde noviembre de 2024.

No obstante, comentó que la inversión que el país vecino se comprometió a hacer para echar a andar la planta de producción de moscas estériles con las que se buscará combatir la infestación no ha llegado a México. “No, todavía no han llegado. Pero estamos en ese proceso”, dijo.

La mandataria federal afirmó que esta prolongación del cierre ha causado afectaciones al sector ganadero, a lo cual dijo que el Gobierno mantiene el plan para revertir esta medida y aseguró a las autoridades de sanidad de aquel país que la plaga no ha llegado al norte de México.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Viajes de polémica

El Tip: El Departamento de Agricultura de EU busca mejorar la tecnología de insectos estériles y explora el desarrollo de mejores trampas y cebos de nueva generación.

“Lo que tienen que saber es que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Estados Unidos se convenza de que no hay problema de contaminación del gusano barrenador en el norte del país; que hemos tenido algunos episodios en el sur, y que estamos fortaleciendo la frontera sur para evitar que pudiera haber alguna contaminación”, dijo.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, replicó un anuncio hecho por la titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, sobre un plan para reforzar el combate al gusano barrenador, al que calificó como un paso que permitirá el fortalecimiento de la relación bilateral.

Y es que la funcionaria estadounidense dijo que ya se ha encontrado y entrado en una “nueva era de asociación productiva, tal vez mejor que nunca antes, con nuestras contrapartes mexicanas”.

21 mdd invertirá EU contra el gusano barrenador

En parte del anuncio subrayó lo dicho sobre la inversión de 21 millones de dólares para reforzar la producción internacional de moscas estériles, esto a través de la renovación de la planta al sur de nuestro país con la que se espera proveer hasta cien millones de moscas por semana.