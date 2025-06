Duro y dale con la candidatura

Al que, nos aseguran, no le importan los lineamientos y la ética de Morena, que incluso ya son ley para evitar el nepotismo en el poder, tal cual lo promovió la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, es al senador zacatecano Saúl Monreal Ávila. Y es que el legislador está duro y dale con que quiere ser candidato de Morena al gobierno de Zacatecas en el 2027. Aunque está en su derecho, el principio de no al nepotismo no se estaría cumpliendo porque hoy gobierna el estado su hermano David. Según Saúl, su decisión es completamente personal, sin interferencia ni apoyo automático por parte del actual mandatario estatal. Entre quienes conocen cómo está la grilla en Zacatecas, nos hacen ver que el senador está construyendo una narrativa para tratar de obviar por la buena el lineamiento de Morena. Pero también tiene un plan B: buscar que lo “sigle” algún partido de la 4T, sin tener que romper con su partido. Ya se verá sin embargo, nos dicen, si Morena se deja arrinconar. Uf.