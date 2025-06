Madre buscadora ve falta de seriedad en enmienda

Los cambios a la reforma en materia de desapariciones fueron recibidos con escepticismo por el colectivo Solecito de Veracruz, quienes no fueron convocados al diálogo previo.

Así lo expresó Lucía Díaz, fundadora del colectivo, quien cuestionó la legitimidad del proceso: “Uno no es adivino para saber que ellos estaban haciendo eso. A nosotras no nos convocaron. Somos el primer colectivo en Veracruz y el que más búsquedas forenses ha realizado en el país, y aun así nos excluyeron”.

En Al Mediodía con Solórzano dijo que muchas de las propuestas incluidas en el documento presentado en la Secretaría de Gobernación “no son cosas nuevas”, pues ya existen protocolos, leyes y mecanismos que no se cumplen.

El Tip: una treintena de colectivos rechazó la iniciativa, aun con los cambios, por considerar que no atiende la crisis de desaparecidos.

“Yo no creo tanto en esos 500 puntos. Ya hay bastante de dónde sacar cosas. Lo que falta es aplicarlas. Lo más importante es tener seriedad y hacer las cosas que ya están”, apuntó.

Cuestionada sobre la relevancia de los nuevos lineamientos, dijo: “Fue tan ambiciosa (la reforma) que no se ve seria. Porque no se le da oportunidad a nada de llevarse a cabo. Hemos estado en cientos de reuniones, miles de entrevistas y seguimos batallando con las mismas situaciones. Aquí necesitamos ver fiscalías. Es importantísimo. Mientras no se fortalezca el sistema de procuración de justicia, todo lo demás se queda en el papel”.

Indicó que en las fiscalías especializadas en desaparición carecen de operatividad, personal y recursos: “hay un rezago enorme. No podemos tener fiscales atornillados nueve años, que si salen buenos. Hay que remodelarlas completamente”.

Para Díaz, la impunidad es el principal motor de las desapariciones: “Tenemos un 98 por ciento de impunidad. Apenas después de 12 años tengo a una persona en prisión preventiva, y ni siquiera tengo la garantía de que será sentenciada”.

Sobre la localización de una fosa clandestina en Jojutla, con al menos 60 cadáveres, entre ellos niños, dijo: “La realidad nos explota en la cara. Hablan de trato digno mientras seguimos encontrando fosas”.