Resulta que ayer, cuando se discutía en la Cámara de Diputados la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia, la diputada morenista por Nuevo León, Leticia Chávez, no aguantó que los priistas acusaran a la 4T de no haber leído la iniciativa que iban a votar. Así que intervino para responderles… aunque también hizo levantar algunas cejas. Y es que tras señalar que el dictamen tiene 205 páginas dijo: “Si nosotros metemos esta iniciativa en una inteligencia artificial y nos la puede redactar en la mitad del tiempo, en un cuarto del tiempo y la inteligencia artificial te lo reduce hasta en 15 minutos, nos hemos dado a la tarea de leerlo, pero como estos personajes están desactualizados…”, refirió, alzando la voz, mientras apuntaba el dedo hacia la bancada del PRI. Y enseguida les soltó: “¡Actualícense, ignorantes!”. Las benditas redes no lo dejaron pasar y ya piden que mejor llamen a legislar al diputado Chat GPT.

