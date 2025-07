‘Estuvo medio tremendo’, dice Sheinbaum sobre acusación contra Peña Nieto

“Ya el expresidente Peña Nieto dijo que no"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “tremenda” a la nueva acusación que enfrenta el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien se señaló de haber recibido sobornos por parte de dos empresarios israelíes con proveeduría durante su sexenio, entre ellos el malware Pegasus, utilizados para la intervención de comunicaciones.

“Pues sí, estuvo medio tremendo, ¿no?”, dijo.

Consultada sobre el tema durante su conferencia de prensa, la mandataria expuso un recuento del caso, explicando que la acusación emergió durante un diferendo entre los dos empresarios relacionados, y no emitió ninguna opinión al respecto.

TE RECOMENDAMOS: Sector educativo Mario Delgado destaca la relevancia del etiquetado frontal para promover una alimentación saludable

“Es un lo que entiendo es que es un juicio en Israel, de dos personas o dos empresas, dos personas que hicieron negocio en México y que pues entre ellos hubo un conflicto allá y a la hora de pues que se hace público alguno de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios, pues sale esta este asunto”, dijo.

Agregó: “Ya el expresidente Peña Nieto dijo que no, que no es así. Entonces, bueno, pues ahí está el tema”.

“Pues si estuvo tremendo, no”, la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre Peña Nieto.



Mientras tanto, Peña Nieto en entrevista para Grupo Fórmula, con Ciro Gómez diciendo que él no forma parte central del juicio entre dos particulares. pic.twitter.com/iX0un3mZDM — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) July 7, 2025

Peña Nieto afirma que acusaciones son campaña para dañar su honorabilidad

El expresidente Enrique Peña Nieto insistió en que su involucramiento en supuestos sobornos por 25 millones de dólares son insinuaciones dolosas “para poner en duda mi honorabilidad”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, dejó en claro que, como gobernador del Estado de México y luego presidente de la República, siempre actuó dentro del marco de la ley, sin desviaciones en su labor como servidor público.

“Yo no doy línea, ni di línea nunca de asignar contratos a tal proveedor, no es mi tarea. Yo fui presidente, goberné un país, me dediqué a dictar líneas de conducción hacia donde queríamos ir, a desarrollar proyectos de infraestructura, claro, a través de las áreas responsables de hacer las contrataciones correspondientes”, dijo el expresidente.

Con información de Sergio Ramírez

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT