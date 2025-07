Mexicanos se unen a búsqueda de personas en Texas tras inundación

Ante la situación de más de 50 condados de Texas declarados en emergencia por inundaciones derivadas de las lluvias, con miles de desplazados y cortes eléctricos, la comunidad mexicana, incluso la indocumentada, se ha sumado a las tareas de búsqueda y rescate de personas, a pesar del miedo que suponen las deportaciones latentes.

Jorge Gama Jiménez, quien es un migrante mexicano y profesional de reparación en refrigeración, confesó que no es fácil estar en un país donde en los últimos meses han tratado de sacarlos. Sin embargo, dijo que “la gente aquí nos arropa; es imposible no llorar al ver esta tragedia. Desde Camp Mystic, hasta mexicanos que perdieron todo con estas lluvias, es la comunidad de mi país quienes están en las calles como rescatistas, aun con el miedo de ser deportados, por un mínimo movimiento”.

Agregó que “por el tipo de trabajo que yo tengo, me muevo en muchos condados, aunque en esta ocasión los de Kerr y Kendall, que quedan atravesados de oeste a este por el río Guadalupe, han sido los más afectados por la catástrofe; todos me los conozco y me duele ver que casas donde he trabajado no existen más”, narró.

El Dato: Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Acuña, Coahuila, y personal de la Fundación México 911, viajaron a Kerrville, Texas, para sumarse a las labores.

Asimismo, relató que la región de Texas Hill Country “tiene unas características geográficas que explican bien por qué son habituales las inundaciones relámpago, pero esta tragedia se hace mayor porque no había una actualización de alerta, no hubo nada que nos avisara que esto pasaría; creo que han tomado mucho tiempo en querer sacar migrantes y han descuidado aspectos importantes para los ciudadanos”.

El hombre de 65 años, quien también participa en una congregación cristiana como voluntario los fines de semana o cuando su empleo se lo permite, señaló que en esta tragedia ha sido notable, “como siempre, la solidaridad de los mexicanos que siempre están dispuestos a ayudar. Aunque muchos también perdieron su propiedad o a sus familiares, no dejan de ayudar”.

Como don Jorge, Ameli De los Cobos, quien pertenece a la congregación de San José, también denunció la falta de alerta de evacuación e informó que muchos residentes afectados por las inundaciones no recibieron las notificaciones de evacuación a tiempo y que las sirenas comunitarias habían dejado de funcionar desde hace dos años, lo que pudo haber costado decenas de vidas, sobre todo en lugares donde predominan los asentamientos de comunidades latinas.

104 Muertos hay por las inundaciones hasta el momento

También subrayó la solidaridad mexicana. “Miles de voluntarios, incluyendo migrantes indocumentados, se han sumado a los esfuerzos de rescate. La controversia surge por las denuncias de residentes sobre la falta de alertas oportunas, a pesar de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, negó fallas en el sistema, las atribuyó a la situación a tecnología obsoleta, pero quienes vivimos de este lado sabemos la verdad”, dijo.

Mencionó que mientras Donald Trump señaló que el gobierno de Joe Biden habría sido el culpable de esta tragedia, que ha cobrado decenas de vidas de personas, quienes se dedican a intentar rescatar cuerpos y rescatar las comunidades “curiosamente son esos migrantes que Trump quiere sacar, y quienes en conjunto con estadounidenses nativos, han hecho la labor de rescate”, subrayó.

La también religiosa expuso que cientos de rescatistas, voluntarios y familiares se han volcado a la búsqueda de personas desaparecidas luego de las graves inundaciones del pasado viernes 4 de julio en Texas.

Radicada en Kerrville, uno de los municipios más golpeados, la voluntaria cristiana, quien participa en la búsqueda de menores del Camp Mystic, dijo que se perdió la pista de Leonardo Romero y su esposa Natalia, ambos mexicanos, así como de su bebé de dos años.

“La vivienda en la que estaban fue arrastrada por la corriente más de 150 metros hasta quedar atorada en un árbol. Cristian Rodríguez, familiar de la familia, contó que los familiares siguen buscando desesperadamente a los tres integrantes; hasta hoy, aún no aparecen en la lista oficial de desaparecidos, pues las autoridades reconocen que no cuentan con una cifra definitiva y lamentablemente irá en aumento”, dijo en ese momento.

Ameli manifestó que esta tragedia de nuevo pone la mirada en la comunidad migrante, como un grupo generoso de personas, como es el caso de Silvana Garza Valdez y María Paula Zárate, de 19 años, dos jóvenes mexicanas sobrevivientes de las inundaciones y quienes ayudaron a rescatar a 20 niñas que participaban en el Camp Mystic.

› Por Sergio Ramírez

Luego de expresar su solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones en Texas, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, informó que el consulado mexicano en San Antonio brinda asistencia a los más de 30 connacionales afectados.

A través de sus redes sociales, el diplomático dijo que, junto con el consulado, siguen de cerca la situación que priva en el centro del estado, tras el desbordamiento del río Guadalupe que afectó principalmente la zona de Kerrville.

“Hemos expresado nuestra solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones en Texas, particularmente en el condado de Kerr, con profundo dolor por la pérdida de vidas y la enorme destrucción de viviendas”, escribió en su cuenta de X.

El Tip: Autoridades de texas indicaron que rescatistas aún buscan a decenas de personas desaparecidas después de las devastadoras inundaciones.

Moctezuma Barragán mencionó que, como lo dio a conocer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes durante la conferencia mañanera, el consulado brinda asistencia a las personas mexicanas afectadas.

“Nos mantenemos atentos a cualquier desarrollo”, indicó el exsecretario de Gobernación y de Educación Pública.

Respecto a los tres integrantes de una familia guanajuatense desaparecida tras las inundaciones en Texas, la gobernadora del estado, Libia Dennise García, informó que aún no se confirma su paradero, por lo cual mantiene contacto con el consulado mexicano en San Antonio para dar seguimiento y brindar apoyo.

“Una familia guanajuatense que está en calidad de desaparecida. Hemos estado trabajando de manera muy cercana con el consulado mexicano ahí en San Antonio, Texas, y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder contar con información oficial.

“Hasta el momento, todavía no podemos ni confirmar ni desmentir que la familia (Romero) se encuentre desaparecida; sin embargo, estamos en comunicación al ser un evento natural, pues toda la información se está generando allá y, hasta que no esté plenamente confirmado, pudiéramos estar hablando de esta situación”, declaró en un video publicado en sus redes sociales.

Libia Denisse indicó que su gobierno busca tener acercamiento con esta familia para poder prestar todo el apoyo, “deseando por supuesto, que las personas se encuentren con bien y que puedan regresar muy pronto a casa”.