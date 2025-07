‘Sabiendo que era delincuente, no lo detuvieron’: FGR acusa a EU de no capturar antes a Chávez Jr.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó a Estados Unidos de no haber detenido antes a Julio César Chávez Jr. a pesar de conocer que era investigado por presuntas actividades ilícitas, y de tampoco alertar a México sobre sus cruces al territorio nacional cuando ya contaba con una orden de aprehensión en su contra, acusado por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Al participar en la conferencia matutina de este martes de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal no aclaró si se conoce o no el paradero del boxeador, quien ayer no acudió a las audiencias que tenía programadas ante la Corte de Los Ángeles, pues de acuerdo con su abogado, Michael Goldstein, declaró que no se tiene certeza sobre si su cliente seguía dentro de territorio estadounidense.

Gertz Manero mencionó que ayer se esperaban dos audiencias para Chávez Jr.; una de ellas sería para procesarlo por los delitos de los que se le acusa y la otra para el proceso de deportación hacia México, pero ninguna se llevó a cabo.

“Estamos esperando a que se lleve a cabo la audiencia que el propio gobierno de los Estados Unidos señaló para que lo puedan deportar en forma inmediata. Parece que el día de ayer hubo una cierta confusión porque había dos audiencias: una por unos delitos anteriores que estaban en investigación y la otra que es la de la deportación, la que nos va a dar la información más certera va a ser la de la deportación. Esperamos que en estos días… habían dicho que el lunes, no sé si ustedes lo vieron, resultó que el lunes ni una ni la otra se hizo. Ahora vamos a estar pendientes, todo nuestro personal está listo”, declaró.

Tras ratificar lo dicho el domingo, en cuanto a que el boxeador será judicializado en cuanto sea entregado, el fiscal recordó que este procesamiento contra Julio César derivó de la denuncia hecha por Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa y delincuentes cercanos al mismo, a razón de lo cual en 2023 se obtuvieron las órdenes de aprehensión contra los señalados de los cuales se consiguió la detención de cabezas como la de Ovidio Guzmán López, ya entregado a dicho país.

Con este proceso ya en curso y las denuncias presentadas, el boxeador entró a Estados Unidos con una visa de turista y a pesar de ello no fue aprehendido, aún cuando también el gobierno mexicano pidió que se le procesara y fuera entregado.

“En ese lapso y por información que nos dieron los propios americanos, a la persona que usted se refiere que ya tenía una autorización de los propios americanos para poder entrar a los Estados Unidos como turista... Los Estados Unidos lo identificaron perfectamente sabiendo que era delincuente, no lo detuvieron. Nosotros hicimos una serie muy grande de gestiones para que nos los entregaran, pero no lo hicieron”, reclamó.

Además de esto, habría ingresado a México en dos ocasiones sin que las autoridades norteamericanas lo advirtieran, lo cual el fiscal aseguró que era obligación de aquel gobierno.

“Este individuo entró una o dos veces al país, los americanos lo sabían, lo han lo han declarado y no nos informaron. ¡Toda la información para poderlo detener y toda la obligación era de ellos porque estaba ahí, porque ellos lo habían denunciado, porque ellos habían presentado las pruebas y porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo! Tanto es así que lo detienen y la propia autoridad norteamericana en este momento acusa al anterior de no haber cumplido”, dijo.

