Monreal inaugura foro con jóvenes líderes y llama a construir el relevo político con valores y compromiso

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, inauguró la quinta edición del foro “Jóvenes Dialogando por el Segundo Piso de la Transformación”, correspondiente al mes de julio, ante más de 130 jóvenes provenientes de todos los estados del país, quienes fueron seleccionados entre más de 800 aspirantes.

En la @Mx_Diputados, inauguramos una nueva edición de Jóvenes Dialogando por el Segundo Piso de la Transformación, un espacio de reflexión, debate y compromiso con el futuro de México. https://t.co/TBXXrxyeGn — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 11, 2025

Durante su mensaje de bienvenida, el coordinador parlamentario celebró la entusiasta participación de mujeres en esta edición, quienes duplicaron en número a los hombres seleccionados. “Hoy hubo más necesidad de admitir a más participantes, porque en esta edición de julio se inscribieron 800 y, a través de ensayos, se seleccionaron 84 mujeres y 46 hombres”, explicó.

Subrayó que el objetivo del seminario es formar una nueva generación de líderes que estén preparados y comprometidos con los principios de la transformación nacional.“Hace falta renovación de la clase política y le urge al país una renovación de liderazgos. Pero no pueden ser cualquiera. No pueden ser improvisados, no preparados, no sensibilizados, no conscientes; sino tienen que ser los mejores y las mejores”, afirmó Monreal, destacando la importancia de la formación política con principios sólidos.Monreal Ávila compartió una serie de valores fundamentales que, a su juicio, deben guiar a todo servidor público comprometido con el país: humildad frente a la soberbia del poder, honestidad frente a la corrupción, sencillez frente a la ostentación, prudencia frente a la precipitación, y autenticidad frente a la simulación.“Frente al poder, a la soberbia del poder, humildad”, citó, recordando el ejemplo de líderes como Nelson Mandela y José Mujica. También señaló: “La humildad en política no es debilidad, sino un reconocimiento de límite. El poder no es propiedad, es encargo”.A lo largo del seminario, las y los jóvenes asistentes tendrán la oportunidad de dialogar con personalidades de la vida pública como la diputada Mónica Herrera Villavicencio, quien pertenece a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; el periodista Pedro Gamboa; la diputada María de los Ángeles Ballesteros, presidenta de la Comisión de Educación; Eduardo Castillo, presidente del Grupo de Amistad con la República Helénica; la periodista Maryfer Centeno; el diputado Tony Gali; y la diputada Irma Juan Carlos, representante de comunidades indígenas.“Nosotros ya estamos de salida, y por eso yo hago continuamente estos cursos”, expresó Monreal. “Porque me da mucho gusto ver a los jóvenes que ya están escalando posiciones. Me gusta verlos crecer”.Finalmente, al declarar inaugurado formalmente el seminario, Monreal deseó que de este espacio surjan los liderazgos que México necesita: “Que sea para bien de México, que sea para bien de ustedes, de su formación y de su capacitación, y que surjan de aquí los líderes, las líderes que necesitamos en el futuro”.El parlamentario Ricardo Monreal Ávila dio paso a la intervención de la diputada Mónica Herrera, a quien destacó como un ejemplo de perseverancia y liderazgo: “Es una diputada reelecta, de mayoría, y tiene una discapacidad muy fuerte. Ella para mí es un gran ejemplo. (…) Se lo he dicho, yo la admiro”.Por su parte, la diputada federal Mónica Herrera Villavicencio, quien también participó en la inauguración, celebró la realización de este espacio de encuentro con juventudes de todo el país. “Me siento muy honrada porque cada vez que el coordinador me presenta, lo hace con un respeto y una admiración que pocas veces se encuentran en la política”, señaló.En un mensaje, la legisladora veracruzana compartió su historia personal como mujer con discapacidad, activista y madre, destacando las barreras sociales que enfrentó y cómo logró superarlas. “¿A poco cultural y socialmente piensan en darle una candidatura a una persona con discapacidad? No. Pero me tocó hacer campaña en nueve municipios, tocar casa por casa, y hoy soy diputada federal”, dijo con orgullo.Asimismo, convocó a las y los jóvenes a no dejar este foro como una experiencia aislada. “Compartan sus contactos, manténganse organizados. Si están aquí es porque les gusta la política… o al menos el chisme”, bromeó. Y concluyó con un llamado: “Si logramos que salgan de aquí con una conciencia más sensible y humanista, me doy por bien servida”.En un encuentro con jóvenes, la diputada María de los Ángeles Ballesteros García, presidenta de la Comisión de Educación, compartió su experiencia personal y destacó la importancia de abordar la política educativa desde una perspectiva cercana, humana y con inteligencia emocional. “Siempre tenemos que meter en todos los temas el corazón”, expresó. La legisladora subrayó que su compromiso con la educación nace del amor por su país y de una vocación firme por transformar realidades: “Es mi manera de demostrar que amo a México, que amo a mi país con todo mi corazón”.Ballesteros García explicó que la Comisión que preside es una de las más grandes de la Cámara y ha abierto sus puertas a todas las voces. “Hemos recibido a todas y a todos los que han tocado la puerta, al que está conforme, al que está inconforme, al que nos quiere y al que no nos quiere, porque no hay que olvidar que ahorita somos gobierno y cuando somos gobierno no debemos de ver partidos”. Señaló que el objetivo es claro: tratar, escuchar y gestionar todas las demandas relacionadas con el sector educativo, involucrando a estudiantes, docentes y padres de familia.Asimismo, celebró el incremento histórico al presupuesto educativo aprobado para el ejercicio 2025, el cual asciende a más de 437 mil millones de pesos, con un aumento de más de 25 mil millones respecto al año anterior. Destacó también el presupuesto de más de 120 mil millones de pesos dedicados a becas para estudiantes, lo que, enfatizó, “demuestra el interés que tiene nuestra presidenta de que todas y todos los niños y jóvenes de México tengan la oportunidad de estudiar”.