Triunfo registrado, aunque no sea celebrado

Sin mayor aspaviento, nos comentan, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la Corte simplemente aplicó la ley en el caso del amparo que le concedió para que fuera retirado de las redes un audio con conversaciones difundidas en el programa Martes del Jaguar de la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores. “La verdad es que no quiero profundizar una diferencia que se presentó hace dos años. Simplemente la justicia me asistió y no me interesa profundizar una diferencia política con una compañera del movimiento”, expresó el legislador. También dijo no haber dialogado con los ministros sobre el recurso que promovió, luego de que en octubre del 2022 la mandataria difundió en su programa una supuesta conversación entre Monreal, entonces senador, y Alejandro Moreno, líder priista. “Me siento tranquilo”, dijo el zacatecano.

