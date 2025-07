Gobierno de Sheinbaum alista demanda contra abogado de Ovidio Guzmán por difamación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará una demanda por difamación en contra del abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, Jeffrey Litchman, quien la llamó “publirrelacionista” del también criminal Ismael “El Mayo” Zambada.

“Vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar, a través de la Consejería Jurídica”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en conferencia de prensa.

La declaración de Litchman se dio en respuesta a las declaraciones de la mandataria federal hechas el sábado, con las que consideró que el defensor del hijo de ‘El Chapo’ Guzmán fue irrespetuoso con la institución Presidencial.

“Le diría a la Presidenta Sheinbaum que tal vez debería fijarse en sus predecesores en la Presidencia y tratar de averiguar ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué nunca se hace ningún esfuerzo por detenerlo?, ni siquiera sé si Zambada ha sido acusado en México, de alguna manera, de alguna forma. En lugar de actuar como la publirrelacionista, el brazo de relaciones públicas de la organización de narcotráfico de Zambada, que es lo que parece“, fueron las palabras del abogado.

En la conferencia de este lunes, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no respondería a Litchman, a quien se refirió como un defensor de un delincuente.

En un tercer punto, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) salir a aclarar cómo fue que se consiguió la liberación del general Salvador Cienfuegos, quien en su momento fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado y de lo que, asegura, era inocente.

La solicitud la pidió debido a que el abogado de Guzmán López también acusó al Gobierno mexicano de hacer esfuerzos por liberal al general, pero no por capturar a El Mayo.

“Ya el contenido de lo que dijo, no en relación a mi persona porque no no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la Fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas. Ayer estaba revisando, bueno desde el sábado, estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en la mañanera con el entonces presidente López Obrador y entonces tiene que aclararse todo ese tema, porque es muy claro que había inocencia. Entonces es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso desde su detención hasta su liberación y cómo la Fiscalía General de la República participó en este tema”, dijo.

Nuevamente, Claudia Sheinbaum Pardo negó que el gobierno establezca relaciones de contubernio con organizaciones criminales y para ello mostró los resultados de la disminución en los indicadores de homicidio por sexenio, para exponer que disminuyeron durante el gobierno que la antecede.

“Por lo demás, nosotros hacemos nuestro trabajo, nosotros, no solamente es lo que decimos, sino los resultados. No establecemos relación de contubernio con nadie”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

