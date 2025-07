“No se profundizó” en investigación de los 43

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que “no se profundizó lo suficiente en todos estos años sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aseguró que la salida del fiscal a cargo, Rosendo Gómez, fue una renuncia por haber concluido un periodo.

Este martes, el fiscal especial de este caso dejó su cargo. En meses recientes se le ha señalado por presuntos actos de corrupción, así como falta de confianza y falta de resultados en la indagatoria.

El Dato: El ahora exfiscal desempeñó su cargo desde principios de octubre de 2022 luego de la renuncia de Omar Gómez Trejo, quien acusó irregularidades en las investigaciones.

Al respecto, la mandataria comentó que la salida de Rosendo Gómez incluso fue solicitada por las familias de los estudiantes.

“Ellos incluso ya habían pedido que el fiscal no permaneciera. Y fue una decisión de él, de decir: ‘Bueno, yo ya cumplí un periodo, una fecha’, y tomó la decisión de retirarse”, dijo.

Confirmó que, mientras tanto, es Mauricio Pazarán Álvarez, exfiscal de investigación territorial en Xochimilco, de la Fiscalía de la Ciudad de México, quien quedó como encargado del despacho y coincidió en que ha tenido buena aceptación por parte de las madres y los padres de los normalistas desaparecidos.

“El licenciado Pazarán, que fue incorporado como parte de la Fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares, hubo una reunión ya con él o dos reuniones con él; y, por lo pronto, está asumiendo la responsabilidad el licenciado Pazarán. Tiene que venir todo el nombramiento, obviamente, pero él está encargado del caso en este momento y ya está muy familiarizado con el caso”, dijo.

Recordó lo planteado desde el inicio del sexenio, en cuanto a que esta vez se trabaja con nuevas líneas de investigación, pues consideró que la indagatoria no ha sido lo suficientemente profunda.

“Se están trabajando —como se los planteé— nuevos… más que nuevos, nuevas orientaciones en la investigación, a partir de análisis científicos, de llamadas telefónicas y de algunos otros datos que están en las carpetas de investigación y que no se profundizó lo suficiente en todos estos años”, declaró.

Enfatizó que en cuanto se tengan resultados, éstos serán dados a conocer primero a las familias y luego al resto de la población.

En la última reunión sostenida el pasado 27 de mayo en Palacio Nacional, la cuarta con la Presidenta, las madres y los padres pidieron directamente la salida de Rosendo Gómez.

El vocero Melitón Ortega declaró que ya no confiaban en él, a quien además acusaron de no involucrarlos en las indagatorias y de no brindarles respuestas concretas respecto a la investigación, de la cual dijeron no haber recibido reporte de algún avance.

“El planteamiento que hacen los padres es que pusieron en la mesa de la Presidenta el tema de corrupción que ha causado al fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo… Que una nueva persona pueda llegar ahí, porque no hay una con esas acciones de corrupción, no hay esperanza para que llegue a la verdad del caso Ayotzinapa. Además, se ha planteado en muchas ocasiones el trabajo con el fiscal Rosendo en su momento, pero nunca hemos tenido respuestas contundentes, por eso es el primer tema. Los padres de familia están pidiendo la salida de Rosendo”, declaró aquel día.

“Fue la mejor elección que pudieron haber tomado”

› Por Ulises Soriano

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, calificó como acertada la decisión de remover a Rosendo Gómez Piedra de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.

“Fue la mejor elección que pudieron haber tomado”, afirmó, tras acusar que durante los casi dos años que Gómez Piedra estuvo al frente “avance significativo no hubo ninguno”.

De la Cruz explicó en entrevista en Al Mediodía con Solórzano que, para las familias, el tiempo perdido representa un daño profundo. “Son dos años que hemos perdido definitivamente de esfuerzo, de lucha, y los padres de familia están enfermos, cada día es más complicado para ellos”, señaló.

Reprochó que los informes presentados por la fiscalía “eran los mismos, puras búsquedas sin resultados. Era una simulación que no podíamos seguir tolerando”.

El Tip: De la Cruz confía en que el nuevo fiscal “ponga más responsabilidad y avancemos más. Que esta ocasión el término sea más pronto”.

El vocero indicó que esta inconformidad fue planteada en la última reunión que sostuvieron con la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Definitivamente, Gómez Piedra ya no daba más”, sentenció.

Sobre el futuro del caso, De la Cruz subrayó que el objetivo sigue siendo el mismo: justicia real. “Para nosotros sería muy importante llegar a un final donde los responsables verdaderamente sean castigados, porque si no estamos condenados a volver a repetir esta situación”, expresó.

También hizo un llamado al Poder Judicial para que se ponga fin a la liberación de implicados por medio de amparos. “Esperamos que con el cambio en el Poder Judicial los jueces y ministros verdaderamente apliquen la justicia como debe ser”, dijo. En ese sentido, criticó que Jesús Murillo Karam, “el creador de la verdad histórica”, esté cumpliendo una condena en prisión domiciliaria.

Finalmente, De la Cruz insistió en que Tomás Zerón debe ser extraditado desde Israel, pero advirtió que no se debe olvidar a otros implicados en México.